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ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
Bina Temizleme İşleri İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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    • ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
    ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
    Tesis ve İşletmelerde İlaçlama, ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
    Tesis ve İşletmelerde İlaçlama
    Entegre Zararlı Mücadelesi, ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
    Entegre Zararlı Mücadelesi

    2001 yılında İzmir Konak’ ta faaliyete geçmiş olan firmamız ARLA ÇEVRESEL ve TARIMSAL MÜHENDİSLİK; kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında  tarım ve çevresel mühendislik konularında uzmanlaşmıştır.  Haşere ilaçlama, entegre zararlı mücadelesi (pest control) ve  dezenfeksiyon, hizmetlerine ek olarak tarım ve haşere mücadele ilaçları ile bu ürünlerin kullanımı için gerekli uygulama alet, ekipmanları, fumigantlar, gübre, çim ve sebze  tohumları  satışı sürecini ürettiğimiz yada bayisi olduğumuz pek çok ürün ile devam ettirmekteyiz.  Konusunda uzman  ziraat mühendisleri yönetimi altındaki kadromuz ile mutlak kalitedeki ürün ve hizmeti siz değerli müşterilerimizin memnuniyetine 10 yılı aşkın süredir sunan firmamız ARLA MÜHENDİSLİK ,  sürat ile büyüyerek sektöründe adı en çok anılan firmalardan birisi haline dönüşmüştür.

    Firmamız haşere ilaçlama hizmetleri ve zirai ilaç, haşere mücadele ürünleri, çim tohumu, gübre gibi ürün satış faaliyetlerini İzmir Gıda çarşısı ve Kemeraltında bulunan merkez ve şube adresleri ile devam ettirmektedir.

    Hizmetler
    • pest control
    • haşere ve kemirgen mücadele hizmetleri
    • danışmanlık
    Hizmet alanları
    • fabrikalar
    • üretim tesisleri
    • siteler
    • gıda işletmeleri
    • İZMİR
    Adres
    1202/2 SOKAK NO:60/M TEKNİK MALZEME İŞ MERKEZİ
    35170 İzmir
    Türkiye
    +90-2324891165 www.arlamuhendislik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Narin Sen
    11 ay önce
    Mustafa Turgut
    neredeyse 3 yıl önce
    Metin Alparslan
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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