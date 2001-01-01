ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

2001 yılında İzmir Konak’ ta faaliyete geçmiş olan firmamız ARLA ÇEVRESEL ve TARIMSAL MÜHENDİSLİK; kuruluşundan günümüze kadar geçen süre zarfında tarım ve çevresel mühendislik konularında uzmanlaşmıştır. Haşere ilaçlama, entegre zararlı mücadelesi (pest control) ve dezenfeksiyon, hizmetlerine ek olarak tarım ve haşere mücadele ilaçları ile bu ürünlerin kullanımı için gerekli uygulama alet, ekipmanları, fumigantlar, gübre, çim ve sebze tohumları satışı sürecini ürettiğimiz yada bayisi olduğumuz pek çok ürün ile devam ettirmekteyiz. Konusunda uzman ziraat mühendisleri yönetimi altındaki kadromuz ile mutlak kalitedeki ürün ve hizmeti siz değerli müşterilerimizin memnuniyetine 10 yılı aşkın süredir sunan firmamız ARLA MÜHENDİSLİK , sürat ile büyüyerek sektöründe adı en çok anılan firmalardan birisi haline dönüşmüştür.

Firmamız haşere ilaçlama hizmetleri ve zirai ilaç, haşere mücadele ürünleri, çim tohumu, gübre gibi ürün satış faaliyetlerini İzmir Gıda çarşısı ve Kemeraltında bulunan merkez ve şube adresleri ile devam ettirmektedir.