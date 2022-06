Kabelsan Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.

1983 yılında kurulan KABELSAN KABLO, ISO 9001:2008 Belgesiyle ve CE Deklarasyonu ile, RoHS ve REACH

kurallarına uyumlu olarak 5.000'den fazla çeşidiyle aşağıdaki konu başlıkları altında üretim yapmaktadır.

1. CT-İzolesiz Kalaylı, Köprü (Atlama, Campır) Telleri (Jumper Wire) Metre ile veya Boy Kesilmiş olarak,

2. CK-İzoleli Kalaylı, Köprü (Atlama, Campır) Telleri (Jumper Wire) Metre ile veya Boy Kesilmiş olarak,

3. LED Kabloları (12 Volt DC, Besleme ve Tesisat Kabloları),

4. Yv Tek-Telli ve Tek-Damarlı Kalaylı LED Montaj Kabloları, (0,50-0,80 Kırmızı, Siyah, Beyaz, Mavi vs.),

5. Yv-TW Tek-Telli ve İkili-Bükülü Kalaylı LED Kabloları, (2x0,50-2x0,80 mmQ Kırmızı/Siyah,Beyaz/Siyah vs.),

6. LiYv Çok-Telli ve Tek-Damarlı Kalaylı LED Montaj Kabloları, (0,22-0,35 Kırmızı, Siyah, Beyaz, Mavi vs.),

7. LiYZ, İkili-Bitişik Kordonlar, (2x0,22-2x0,35 mm2 Şeffaf/Beyaz, Siyah/Kırmızı vs.),

8. RGB-TTR, Yuvarlak LED Kabloları, (4x0,22-4x0,35-4x0,50-4x0,75-4x1-4x1,5 mm2 Gri, Siyah, Beyaz),

9. RGB-FLAT, Yassı/Bant LED Kabloları, (4x0,22-4x0,35 mm2, Kırmızı-Yeşil-Mavi-Siyah damar/Şeffaf kılıf),

10. Mini-TTR, Yuvarlak Kılıflı Besleme Kabloları (2-3-4-5-6-7 damarlı, 0,14-0,22-0,35-0,50 mm2 kesitli),

11. YASSI-TTR, Oval Kılıflı Besleme Kabloları, (2x0,50-2x0,75 mm2),

12. TTR, Yuvarlak Kılıflı Besleme Kabloları, (2-3-4-5-6-7 damarlı, 0,75-1-1,5-2,5-4 mm2 kesitli),

13. Aydınlatma ve Avize Kabloları (220 Volt AC, Besleme ve Tesisat Kabloları),

14. Tekstil Örgülü YUVARLAK Dekoratif Renkli Kumaş Kablolar (Muhtelif Renk, Desen ve Kesitlerde),

15. Tekstil Örgülü İKİLİ-BÜKÜLMÜŞ (TWISTED-PAIR) Dekoratif Renkli Kumaş Kablolalar,

16. LSZH, Halojesiz (Halogen-Free) Kablolar,

17. CCTV Kamera Kabloları,

18. Alarm ve Güvenlik Kabloları,

19. KOAKSİYAL Güvenlik, Anten, Data ve Telekom Kabloları,

20. Ses ve Görüntü (Audio) Kabloları,

21. Yangın Alarm Kabloları,

22. Sinyal ve Kontrol Kabloları,

23. Data Transmisyon Kabloları,

24. Telekomünikasyon, GSM-Şebekeleri ve Telefon Kabloları,

25. Silikon Kablolar,

26. MARİN Tipi Tekne ve Yat Kabloları,

27. Taşıt Kabloları,

28. Vinç ve Asansör Kabloları,

29. Müşteri Spesifikasyonlarına göre "ÖZEL KABLO" İmalatı.

======================================================================================

Kabelsan

Cable was established in 1983 in Istanbul TURKEY. Our products are manufactured under the quality certificates of ISO 9001:2008, CE and RoHS. Production range contains Halogen Free(does not contain elements like fluorine,chlorine, bromine and iodine), LSZH(Low Smoke Zero Halogen ) types of all the cables that are in our production range and we produce them with Kabelsan’s patented trademark “Halonon®”. Kabelsan also produces the classic series of RoHS certificated types.

Having the widest product diversity in the range of composite CCTV camera cables Kabelsan, produces quality cables in the alarm and security sector with it’s own trademark “CameCabl®”.

The production range also contains microphone, audio-montage, multicore audio, flat and round speaker, light multicore, digital video, analog video etc. cables. These type of cables that are produced for the sector of Audio/Video sector has the “AWG-KABELDEN®” trademark of Kabelsan’s own.

Kabelsan is producing cables for the sector of boat and ship building sector including; power, accumulator, plug, signal-control, instrument, data, electronic curising (radar, sonar, doppler speed log, sea talk, compass, wind, depth, fish finder equipment etc.), coaxial, alarm and security, CCTV camera, sound and music broadcasting, halogen free, phone and intercom cables. The cable types produced for the marine sector is rapidly growing in Kabelsan’s production range.

The production types are;

Composite CCTV Camera Cables, SECUTEL Alarm and Security Cables, COAXIAL Security, Antenna, Satellite, Data and Telecommunication Cables, AWG-KABELDEN Audio & Video Cables, Fire Alarm Cables, HALONON Halogen Free Cables, Signal and Control Cables, Data Transmission Cables, Telecommunication and Phone Cables, Silicone Cables, Installation and Energy Cables, Marine Grade Boat, Yacht and Ship Wiring Cables, Vehicle Cables, Pool and Garden Lighting Cables, Crane and Lift Cables, Submersible Pump Cables, Production of special cables according to the customers own specification.