atlas perdecilik

Ev

tekstili ve dekorasyonda 32 yıllık tecrübesiyle sizlerin duyduğu güvenle hizmetine devam eden firmamız aynı hizmet anlayışı ile kalitesinden ödün vermeden mekanların kıyafeti olan perde sektöründe tasarım planlama ve uygulama aşamasının önemini bilerek günün trendi olan kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını mekanınızla buluşturarak mekanları şık ve yaşanacak hale getirmeye ve sizlerin beğenisini kazanmaya devam edecektir.

Bir kumaşı iyi bir model haline getirmenin kaliteli bir işçilikten geçtiğinin bilincinde olarak titiz bir işçilik mekana uygun modeller tasarlayarak kumaş özelliklerine göre dikiş teknikleri uygulamaktayız. (el dikişi, puntolu dikiş gibi..)

Ev , işyeri, ofis, restoran tefrişlerinde mekanik uzaktan kumandalı ve tüm perde sistemlerini (stor, jaluzi, dikey ve panel perde) titizlikle uygulamaktayız.