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atlas perdecilik
Perde, Panjur & Jaluziler Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • ahşap jaluzi, atlas perdecilik atlas perdecilik İç Dekorasyon
    ahşap jaluzi, atlas perdecilik atlas perdecilik Ticari alanlar
    ahşap jaluzi, atlas perdecilik atlas perdecilik Ticari alanlar
    +6
    ahşap jaluzi
    Kış bahçesi perdeleri, atlas perdecilik atlas perdecilik Rustik Kış Bahçesi
    Kış bahçesi perdeleri, atlas perdecilik atlas perdecilik Rustik Kış Bahçesi
    Kış bahçesi perdeleri, atlas perdecilik atlas perdecilik Modern Evler
    +20
    Kış bahçesi perdeleri

    Ev

    tekstili ve dekorasyonda 32 yıllık tecrübesiyle sizlerin duyduğu güvenle hizmetine devam eden firmamız aynı hizmet anlayışı ile kalitesinden ödün vermeden mekanların kıyafeti olan perde sektöründe tasarım planlama ve uygulama aşamasının önemini bilerek günün trendi olan kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını mekanınızla buluşturarak mekanları şık ve yaşanacak hale getirmeye ve sizlerin beğenisini kazanmaya devam edecektir.

    Bir kumaşı iyi bir model haline getirmenin kaliteli bir işçilikten geçtiğinin bilincinde olarak titiz bir işçilik mekana uygun modeller tasarlayarak kumaş özelliklerine göre dikiş teknikleri uygulamaktayız. (el dikişi, puntolu dikiş gibi..)

    Ev , işyeri, ofis, restoran tefrişlerinde mekanik uzaktan kumandalı ve tüm perde sistemlerini (stor, jaluzi, dikey ve panel perde) titizlikle uygulamaktayız.

    Hizmetler
    • ev
    • işyeri
    • OFİS
    • restoran tefrişlerinde mekanik uzaktan kumandalı ve tüm perde sistemlerini (stor
    • jaluzi
    • dikey ve panel perde) titizlikle uygulamaktayız.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.atlasperdecilik.com
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