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SEVDE KASA İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar Bursa
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • SEVDE KASA İÇ MİMARLIK, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    SEVDE KASA İÇ MİMARLIK, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    SEVDE KASA İÇ MİMARLIK, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +6
    SEVDE KASA İÇ MİMARLIK
    Dobruca Villaları Hamam, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Dobruca Villaları Hamam, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Dobruca Villaları Hamam, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +11
    Dobruca Villaları Hamam
    Dobruca Villaları Yatak Odası, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Dobruca Villaları Yatak Odası, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Dobruca Villaları Yatak Odası, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    +4
    Dobruca Villaları Yatak Odası
    Dobruca Villaları Mutfak, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ankastre mutfaklar
    Dobruca Villaları Mutfak, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ankastre mutfaklar
    Dobruca Villaları Mutfak, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Ankastre mutfaklar
    +3
    Dobruca Villaları Mutfak
    Dobruca Villaları Salon, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    Dobruca Villaları Salon, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    Dobruca Villaları Salon, SEVDE KASA İÇ MİMARLIK SEVDE KASA İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    +5
    Dobruca Villaları Salon

    Sevde KASA lisans eğitimini 2015 yılında BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI bölümünde tamamlamış olup 2015 yılından itibaren edindiği tecrübeleri sizlerle paylaşmaktadır.

    İç mimarlık alanında siz değerli müşterilerimizin kafe, restoran, ev, ofis, otel, iş merkezleri, örnek daireler, toplu konut projeleri gibi yaşam alanlarının tasarlanmasında ve gerçeğe dönüştürülmesinde rol almaktan heyecan duymaktayız...

    Hizmetlerimiz; İç mekan tasarım projelerini oluşturmak, 3 boyutlu görsel çalışmalar hazırlamak, teknik çizim çalışmaları yapmak, mobilya imalatı çalışmaları yapmak veya ihtiyaca göre yalnız tasarım ve danışmanlık hizmetleri de olabileceği gibi yurt içi ve yurt dışı farketmeksizin bu projeleri yapılan tasarımlara uygun şekilde uygulama ve şantiye takibini kapsamaktadır.

    Sevde Kasa İç Mimarlık'ın önceliği daima kaliteli hizmet, iş takibi, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Henüz başladığımız bu serüvende sizlerin de ilgi ve alakasıyla sizlere hizmet vermekten keyif duyacağız.

    Hizmetler
    • Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti
    • 3 Boyutlu Görsel Çalışma
    • Teknik Çizim Çalışmaları
    • Ürün-Mobilya İmalatı Çalışmaları
    • Uygulama – Şantiye Takibi
    Hizmet alanları
    TÜM ŞEHİRLER
    Adres
    İhsaniye Mahallesi Çilek Sokak Eser İş Merkezi No:2 Kat:6 Daire:12 Nilüfer / BURSA
    16130 Bursa
    Türkiye
    +90-5077359052 www.instagram.com/sevdekasaicmimarlik
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