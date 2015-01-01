SEVDE KASA İÇ MİMARLIK

Sevde KASA lisans eğitimini 2015 yılında BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI bölümünde tamamlamış olup 2015 yılından itibaren edindiği tecrübeleri sizlerle paylaşmaktadır.

İç mimarlık alanında siz değerli müşterilerimizin kafe, restoran, ev, ofis, otel, iş merkezleri, örnek daireler, toplu konut projeleri gibi yaşam alanlarının tasarlanmasında ve gerçeğe dönüştürülmesinde rol almaktan heyecan duymaktayız...

Hizmetlerimiz; İç mekan tasarım projelerini oluşturmak, 3 boyutlu görsel çalışmalar hazırlamak, teknik çizim çalışmaları yapmak, mobilya imalatı çalışmaları yapmak veya ihtiyaca göre yalnız tasarım ve danışmanlık hizmetleri de olabileceği gibi yurt içi ve yurt dışı farketmeksizin bu projeleri yapılan tasarımlara uygun şekilde uygulama ve şantiye takibini kapsamaktadır.

Sevde Kasa İç Mimarlık'ın önceliği daima kaliteli hizmet, iş takibi, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Henüz başladığımız bu serüvende sizlerin de ilgi ve alakasıyla sizlere hizmet vermekten keyif duyacağız.