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             AKTİF PERDE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BULUNDUĞU BÖLGEDE ÜRETİMİNİ BİZZAT KENDİSİNİN YAPTIĞI ÜRÜNLERİN KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİNDEN DOLAYI BÖLGENİN LİDERİ KONUMUNDADIR.

             2003 YILINDA FAALİYETİNE BAŞLAMIŞ OLAN FİRMAMIZ SU ANA KADAR GEÇEN SÜREDE SEKTÖRÜNDE Kİ YENİLİKLERİN TAKİPÇİSİ OLARAK KENDİSİNİ SÜREKLİ, YENİLEMİŞ VE GELİŞTİRMİŞTİR.SINIRLARINI GENİŞLETİP ANTALYA DAN BODRUMA KADAR OLAN TÜM TATİL BELDELERİNDE GEREK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER GEREKSE DE BÜYÜK FİRMALARI KENDİ PÖRTFÖYÜNE EKLEMİŞTİR.

            AKTİF PERDE OLARAK, YILLARIN KAZANDIRDIĞI TECRÜBEMİZİN TEMELİNDE YATAN DAHA İYİ DAHA KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINI YILLARDIR MÜŞTERİLERİMİZ İLE PAYLAŞARAK BÜYÜYEN FİRMAMIZ BU BİRİKİMİNİ CİDDİYETİNİ VE GÜVENİLİRLİĞİNİ YENİ MÜŞTERİLERİYLE DE PAYLAŞMAK ARZUSUNDADIR.

    Hizmetler
    • REFERANSLARIMIZ: TUANA MAJESTY
    • YAT KLASIK OTEL
    • MARİNA VİSTA
    • SUN SHINE OTEL
    • ORKA BUTİK
    • AYKAN GROUP
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    • PERDE TASARIMI VE EV
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    • PERDE TASARIMI EV VE OTEL TEKSTİLİ
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    ÇARŞI CADDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ NO: 49 FETHİYE
    48300 Fethiye
    Türkiye
    +90252612949505559931532 www.aktifperde.com

    Değerlendirmeler

    Yusuf Şahin
    10 numara 5 yıldız
    4 ay önce
    HÜLYA GÜL
    Aynı günde sipariş ve bir kaç saatte teslim. Benim için acildi ilk kez bu kadar hızlı perde dikilmiştir. Sonuç çok beğendim. Başarılar.
    3 ay önce
    Onem Akdeniz
    Kaliteli hizmet anlayışı ile çalışıyorlar tebrik ediyorum.
    10 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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