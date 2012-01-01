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DECOFEMME İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • LUXURY MASION, DECOFEMME İÇ MİMARLIK DECOFEMME İÇ MİMARLIK Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Mermer Bej
    LUXURY MASION, DECOFEMME İÇ MİMARLIK DECOFEMME İÇ MİMARLIK Klasik Oturma Odası Ahşap Gri
    LUXURY MASION, DECOFEMME İÇ MİMARLIK DECOFEMME İÇ MİMARLIK Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    LUXURY MASION
    VİLLA, DECOFEMME İÇ MİMARLIK DECOFEMME İÇ MİMARLIK Modern Yatak Odası Ahşap Bej
    VİLLA, DECOFEMME İÇ MİMARLIK DECOFEMME İÇ MİMARLIK Modern Yatak Odası
    VİLLA, DECOFEMME İÇ MİMARLIK DECOFEMME İÇ MİMARLIK Modern Banyo
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    VİLLA

    Decofemme ekibi uzman iç mimar ve mimar kadrosu ile konut, cafe- bar, butik otel gibi iç mekanlarınız da ve açık alanlarda ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda en özgün fikirlerle çağdaş ve modern çözüm önerileri, teknik çizim, üç boyutlu görselleştirme hizmetleri ve anahtar teslim hizmetler sunmaktadır.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Konsept Danışmanlığı
    • Proje Tasarım
    • Uygulama
    • Özel Tasarım
    • Mimari proje
    • Mobilya Üretim
    • Görselleştirme
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • İZMİR
    • BODRUM
    • ÇEŞME
    • İSTANBUL
    • MANİSA
    • AYDIN
    Şirket ödülleri
    • 1.lik Ödülü Cordova Mall Store Body & Sole Massage Therapy and Reflexology Center,
    • Interior Design Competition, Pensacola, FL, United States 2012
    Adres
    35000 İzmir
    Türkiye
    +90-5552022884 www.decofemme.com

    Değerlendirmeler

    aylingazi
    Ic mimari hizmeti
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Nisan 2016
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