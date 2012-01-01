DECOFEMME İÇ MİMARLIK

Decofemme ekibi uzman iç mimar ve mimar kadrosu ile konut, cafe- bar, butik otel gibi iç mekanlarınız da ve açık alanlarda ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda en özgün fikirlerle çağdaş ve modern çözüm önerileri, teknik çizim, üç boyutlu görselleştirme hizmetleri ve anahtar teslim hizmetler sunmaktadır.
- Hizmetler
- İç Mimarlık
- Konsept Danışmanlığı
- Proje Tasarım
- Uygulama
- Özel Tasarım
- Mimari proje
- Mobilya Üretim
- Görselleştirme
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- Hizmet alanları
- İZMİR
- BODRUM
- ÇEŞME
- İSTANBUL
- MANİSA
- AYDIN
- Şirket ödülleri
- 1.lik Ödülü Cordova Mall Store Body & Sole Massage Therapy and Reflexology Center,
- Interior Design Competition, Pensacola, FL, United States 2012
- Adres
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35000 İzmir
Türkiye
+90-5552022884 www.decofemme.com