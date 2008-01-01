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GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
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Projeler

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    • PROJELER, GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ Klasik Bahçe
    PROJELER, GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ Klasik Bahçe
    PROJELER, GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ GDM İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ Modern Bahçe
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    PROJELER

    FİRMAMIZ ; ARAS GARDEN, GDM İnşaat & Peyzaj firması bünyesinde kurulmuş bir FİDANLIKTIR.

    GDM İNŞAAT , 2008 yılından bu yana, bahçe ve havuz alanında küçük ticari bir şirketten; peyzaj projelendirme, havuz imalatları, uygulama ve bakım ile ilgili önce İstanbul genelinde, daha sonra yurt çapında tanınan, proje danışmanlık ve uygulama hizmetleriyle birlikte büyümeye devam eden bir kuruluştur.

    Firma, bu maksatla ARAS GARDEN markasıyla 2015 yılında Hadımköy yolu üzerinde5 dönümlük bir araziye taşınmış olup, faaliyet alanlarına ve hizmetlerine yenilerini eklemiştir. Fidanlığımız bitki tür çeşitliliği , bahçeye dair farklı ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikası ile siz misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyar.

    Fidanlığımızdabitki ve yan ürünlerin( toprak , torf, gübre, ağaç kabuğu , podima taşı vss…) satışı dışında ; proje danışmanlık, 2 ve 3 boyutlu projelendirme ve uygulama , konsept tasarımlar, otomatik sulama sistemleri, drenaj, sert zemin uygulamaları ,bahçe aydınlatması, doğal ve yapay gölet uygulamaları, çim alan tesisi, ahşap elemanlarının tasarımı ve imalatı, havuz tasarımı ve imalatı, bahçe ve havuz aksesuarları, dekoratif saksı çeşitleri, periyodik bahçe- havuz bakım ve rehabilitasyonu yer almaktadır.

    Nefes aldığınız her yerde, hayal ettiğiniz tasarım ve detaylarla size özel bir yaşam alanı oluşturmak için buradayız. Düşüncelerinizi projeye, projelerinizi uygulamaya taşımak için yanınızdayız.

    Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakabilmek dileğiyle ..

    Saygılarımızla, Mehmet DOĞAN Genel Müdür

    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    HADIMKÖY – TEM BAĞLANTI YOLU ÜZERİ
    77887 İstanbul
    Türkiye
    +90-2128861224 www.arasgarden.com
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