Ege Vitrifiye

Ayaklı lavaboların kullanıldığı 16 farklı banyo dekorasyonu örneği

Banyo dekorasyonu yaparken ilk karar verilmesi gereken şeylerden biri lavabo ünitesinin tarzı ve modeli olmalıdır elbette. Lavaboların şekilleri ve fonksiyonlarının banyo dekorasyonlarında bu kadar önemli olmalarının sebebi banyo…

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