Ege Vitrifiye

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Banyo dekorasyonu yaparken tarzınıza göre klozet seçmeniz çok önemlidir. Seçeceğiniz klozet veya diğer adıyla alafranga tuvalet, banyonuzun zarafetini belirleyecektir.
Banyo dekorasyonu yaparken ilk karar verilmesi gereken şeylerden biri lavabo ünitesinin tarzı ve modeli olmalıdır elbette. Lavaboların şekilleri ve fonksiyonlarının banyo dekorasyonlarında bu kadar önemli olmalarının sebebi banyo…