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Monodesign İçmimarlık
İç Mimarlar Izmir
Genel Bakış 17Projeler (17) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • HUGO BOSS INNOVATION CENTER, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    HUGO BOSS INNOVATION CENTER, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    HUGO BOSS INNOVATION CENTER, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    +13
    HUGO BOSS INNOVATION CENTER
    VIVA LA VIDA BOUTIQUE HOTEL, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VIVA LA VIDA BOUTIQUE HOTEL, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VIVA LA VIDA BOUTIQUE HOTEL, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    +8
    VIVA LA VIDA BOUTIQUE HOTEL
    ÇANLI MEYHANE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    ÇANLI MEYHANE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    ÇANLI MEYHANE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    ÇANLI MEYHANE
    KERTENKELE PUB, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    KERTENKELE PUB, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    KERTENKELE PUB, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    +2
    KERTENKELE PUB
    VOLVO CAFE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VOLVO CAFE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VOLVO CAFE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VOLVO CAFE
    VALIOSA CAFE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VALIOSA CAFE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    VALIOSA CAFE, Monodesign İçmimarlık Monodesign İçmimarlık Ticari alanlar
    +2
    VALIOSA CAFE
    Hepsini göster: 17 proje

    Monodesign İç Mimarlık, İzmir merkezli bir iç mimarlık ve tasarım ofisidir. Konut projeleri ve ticari mekan projeleri için konseptler oluşturur, iç mimari projeler çizer ve çizilen projeleri eksiksiz bir biçimde hayata geçirir.

    Monodesign, çalıştığı projeleri bir bütün olarak ele alır. Profesyonelce planladığı konsept çalışmasından başlayarak, mekan ve kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunar. Doğaya ve mekanın ruhuna uyumlu malzemeler kullanan Monodesign, konsepte uygun renk ve doku çalışması yaparak mekanı tasarlarken; fonksiyonu estetik ile buluşturur. Tasarlanan mekanın tüm potansiyelini ortaya çıkararak, konforlu ve keşfedilmemiş bir yaşam tecrübesi sunmayı hedefler. Monodesign bugüne kadar; küçük ölçekli apartman dairesi, orta ve büyük ölçekli restoran, bar, ofis, hastane, okul, anaokulu, fabrika binası gibi birçok proje için iç mimari tasarım ve uygulama çalışması yapmıştır. Ayrıca MonoProduct markası altında projelerin ihtiyaçlarına yönelik; özel tasarım mobilya, aksesuar ve aydınlatma ürünleri tasarlamaktadır. Monodesign İç Mimarlık’ın amacı; yaratıcı, yenilikçi, özgün ve tüm ince detayları ile doğru çözümlenmiş konforlu mekanlar oluşturmaktır.

    Hizmetler
    • içmimari proje
    • uygulama ve ürün tasarımı
    Hizmet alanları
    • Konut ve ticari alanlar için içmimari proje oluşturma ve uygulama
    • izmir
    Adres
    1408 sok. no:2 daire:1 alsancak
    35220 Izmir
    Türkiye
    +90-5337487975 www.monodsgn.com

    Değerlendirmeler

    Uğur Çelik
    neredeyse 3 yıl önce
    Muhammed Demir
    1 yıldan fazla önce
    Büşra Boşkut
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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