Monodesign İçmimarlık

Monodesign İç Mimarlık, İzmir merkezli bir iç mimarlık ve tasarım ofisidir. Konut projeleri ve ticari mekan projeleri için konseptler oluşturur, iç mimari projeler çizer ve çizilen projeleri eksiksiz bir biçimde hayata geçirir.

Monodesign, çalıştığı projeleri bir bütün olarak ele alır. Profesyonelce planladığı konsept çalışmasından başlayarak, mekan ve kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler sunar. Doğaya ve mekanın ruhuna uyumlu malzemeler kullanan Monodesign, konsepte uygun renk ve doku çalışması yaparak mekanı tasarlarken; fonksiyonu estetik ile buluşturur. Tasarlanan mekanın tüm potansiyelini ortaya çıkararak, konforlu ve keşfedilmemiş bir yaşam tecrübesi sunmayı hedefler. Monodesign bugüne kadar; küçük ölçekli apartman dairesi, orta ve büyük ölçekli restoran, bar, ofis, hastane, okul, anaokulu, fabrika binası gibi birçok proje için iç mimari tasarım ve uygulama çalışması yapmıştır. Ayrıca MonoProduct markası altında projelerin ihtiyaçlarına yönelik; özel tasarım mobilya, aksesuar ve aydınlatma ürünleri tasarlamaktadır. Monodesign İç Mimarlık’ın amacı; yaratıcı, yenilikçi, özgün ve tüm ince detayları ile doğru çözümlenmiş konforlu mekanlar oluşturmaktır.