현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Kumbahçe Bahçe Mobilyaları
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mix Masalı Oturma Takımı, Kumbahçe Bahçe Mobilyaları Kumbahçe Bahçe Mobilyaları Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    Mix Masalı Oturma Takımı, Kumbahçe Bahçe Mobilyaları Kumbahçe Bahçe Mobilyaları BahçeMobilyalar
    Mix Masalı Oturma Takımı, Kumbahçe Bahçe Mobilyaları Kumbahçe Bahçe Mobilyaları İç Dekorasyon
    Mix Masalı Oturma Takımı

    Kumbahçe Bahçe Mobilyaları, dış mekan ve iç mekan mobilyalarına ait ürünlerin tasarımını gerçekleştirerek, ürüne ait meteryalin ve işçiliğin en uygun olduğu ülkelerde üretimini gerçekleştirmekte, bayiileri ve kendi mağazaları aracılığı ile 50'nin üzerinde satış noktasında  son kullanıcılara ulaştırmaktadır.Ayrıca, otel ve restorant projelerine ürünler sunmaktadır. Bu ürünler plastik rattan, doğal rattan, su sümbülü , tik gibi malzemelerden yapılan masa,sandalye,oturma grupları,salıncaklar,şezlong ve şemsiyeler,masa ayakları ve tablalar gibi onlarca üründen oluşmaktadır.

    Hizmet alanları
    • dış mekan
    • Mobilya
    • Bahçe Mobilyaları
    • Proje Ürün Tedariki
    Adres
    Çevreyolu Bulvarı No:203 Menderes
    İzmir
    Türkiye
    +90-2327822141 www.kumbahce.com.tr
      Add SEO element