Kumbahçe Bahçe Mobilyaları, dış mekan ve iç mekan mobilyalarına ait ürünlerin tasarımını gerçekleştirerek, ürüne ait meteryalin ve işçiliğin en uygun olduğu ülkelerde üretimini gerçekleştirmekte, bayiileri ve kendi mağazaları aracılığı ile 50'nin üzerinde satış noktasında son kullanıcılara ulaştırmaktadır.Ayrıca, otel ve restorant projelerine ürünler sunmaktadır. Bu ürünler plastik rattan, doğal rattan, su sümbülü , tik gibi malzemelerden yapılan masa,sandalye,oturma grupları,salıncaklar,şezlong ve şemsiyeler,masa ayakları ve tablalar gibi onlarca üründen oluşmaktadır.