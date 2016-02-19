ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ

1982 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdim, 1987 yılında Ankara'da kurduğum şirket 1990 yılından bu yana mimari uygulama projesi, danışmanlık, inşaat ve dekorasyon uygulamalarına İzmir'de devam etmektedir. Konut, villa, çiftlik evi ve tarımsal yapılar, ofis, termal otel ve apart, fabrika, jeotermal santral ve sera proje uygulama ve danışmanlıkları yanı sıra mobilya tasarım ve uygulamalarını özgün tasarım ve sürdürülebilir mimarlık anlayışı içinde hizmet sunmaktadır.