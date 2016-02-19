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ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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    • ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    +8
    ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER
    TOPTAN GIDA İDARİ BİNASI VE DEPOSU MİMARİ PROJE TADİLATI, DEKORASYON VE UYGULAMA SORUMLULUĞU KAYNAKLAR - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    TOPTAN GIDA İDARİ BİNASI VE DEPOSU MİMARİ PROJE TADİLATI, DEKORASYON VE UYGULAMA SORUMLULUĞU KAYNAKLAR - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    TOPTAN GIDA İDARİ BİNASI VE DEPOSU MİMARİ PROJE TADİLATI, DEKORASYON VE UYGULAMA SORUMLULUĞU KAYNAKLAR - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    +5
    TOPTAN GIDA İDARİ BİNASI VE DEPOSU MİMARİ PROJE TADİLATI, DEKORASYON VE UYGULAMA SORUMLULUĞU KAYNAKLAR - İZMİR
    JEOTERMAL ENERJİ SANTRALI VE SERA MİMARİ DANIŞMANLIK VE UYGULAMA PROJELERİ , ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    JEOTERMAL ENERJİ SANTRALI VE SERA MİMARİ DANIŞMANLIK VE UYGULAMA PROJELERİ , ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    JEOTERMAL ENERJİ SANTRALI VE SERA MİMARİ DANIŞMANLIK VE UYGULAMA PROJELERİ , ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    +10
    JEOTERMAL ENERJİ SANTRALI VE SERA MİMARİ DANIŞMANLIK VE UYGULAMA PROJELERİ
    AYAKKABICILAR SİTESİ TOPTAN SATIŞ MAĞAZASI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ VE UYGULAMA SORUMLULUĞU IŞIKKENT - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    AYAKKABICILAR SİTESİ TOPTAN SATIŞ MAĞAZASI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ VE UYGULAMA SORUMLULUĞU IŞIKKENT - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    AYAKKABICILAR SİTESİ TOPTAN SATIŞ MAĞAZASI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ VE UYGULAMA SORUMLULUĞU IŞIKKENT - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    +7
    AYAKKABICILAR SİTESİ TOPTAN SATIŞ MAĞAZASI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ VE UYGULAMA SORUMLULUĞU IŞIKKENT - İZMİR
    YAKA KONUTLARI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ GÜZELBAHÇE - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    YAKA KONUTLARI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ GÜZELBAHÇE - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    YAKA KONUTLARI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ GÜZELBAHÇE - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    +7
    YAKA KONUTLARI MİMARİ UYGULAMA PROJESİ GÜZELBAHÇE - İZMİR
    AGRİLİA GOLF EVLERİ MİMARİ PROJE VE UYGULAMA SORUMLULUĞU ALAÇATI - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    AGRİLİA GOLF EVLERİ MİMARİ PROJE VE UYGULAMA SORUMLULUĞU ALAÇATI - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    AGRİLİA GOLF EVLERİ MİMARİ PROJE VE UYGULAMA SORUMLULUĞU ALAÇATI - İZMİR, ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ
    +8
    AGRİLİA GOLF EVLERİ MİMARİ PROJE VE UYGULAMA SORUMLULUĞU ALAÇATI - İZMİR
    Hepsini göster: 8 proje

    1982 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdim, 1987 yılında Ankara'da kurduğum şirket 1990 yılından bu yana mimari uygulama projesi, danışmanlık, inşaat ve dekorasyon uygulamalarına İzmir'de devam etmektedir. Konut, villa, çiftlik evi ve tarımsal yapılar, ofis, termal otel ve apart, fabrika, jeotermal santral ve sera proje uygulama ve danışmanlıkları yanı sıra mobilya tasarım ve uygulamalarını özgün tasarım ve sürdürülebilir mimarlık anlayışı içinde hizmet sunmaktadır.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • dekorasyon ve ürün tasarımı
    • inşaat kontrollük ve uygulama.
    Hizmet alanları
    Mimari Proje ve uygulama
    Şirket ödülleri
    • Ulusal mimari proje yarışmaları.
    • Şanlıurfa Sırrın Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması (mansiyon ödülü) 140.000m2
    • Kütahya Belediyesi Alışveriş Merkezi ve Sosyal Tesisleri Kompleksi (mansiyon ödülü) 30 000 m2 fuar ve sergi alanı, 7 000 m2 çarşı ve sosyal tesisler.
    • Samsun Belediyesi Ticaret Merkezi Mimari Proje Yarışması (mansiyon ödülü) 25 000 m2 ofis ve çarşı.
    • Ankara Kalesi Koruma ve Geliştirme İmar Planı Yarışması (mansiyon ödülü) Kentsel koruma ve öneri projesi.
    Adres
    155. sokak 48/13 Hakimevleri-Konak
    35280 İzmir
    Türkiye
    +90-5322613868
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