ERDOĞAN MİMARLIK DEKORASYON İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ

1982 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdim, 1987 yılında Ankara'da kurduğum şirket 1990 yılından bu yana mimari uygulama projesi, danışmanlık, inşaat ve dekorasyon uygulamalarına İzmir'de devam etmektedir. Konut, villa, çiftlik evi ve tarımsal yapılar, ofis, termal otel ve apart, fabrika, jeotermal santral ve sera proje uygulama ve danışmanlıkları yanı sıra mobilya tasarım ve uygulamalarını özgün tasarım ve sürdürülebilir mimarlık anlayışı içinde hizmet sunmaktadır.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- dekorasyon ve ürün tasarımı
- inşaat kontrollük ve uygulama.
- Hizmet alanları
- Mimari Proje ve uygulama
- Şirket ödülleri
- Ulusal mimari proje yarışmaları.
- Şanlıurfa Sırrın Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması (mansiyon ödülü) 140.000m2
- Kütahya Belediyesi Alışveriş Merkezi ve Sosyal Tesisleri Kompleksi (mansiyon ödülü) 30 000 m2 fuar ve sergi alanı, 7 000 m2 çarşı ve sosyal tesisler.
- Samsun Belediyesi Ticaret Merkezi Mimari Proje Yarışması (mansiyon ödülü) 25 000 m2 ofis ve çarşı.
- Ankara Kalesi Koruma ve Geliştirme İmar Planı Yarışması (mansiyon ödülü) Kentsel koruma ve öneri projesi.
- Adres
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155. sokak 48/13 Hakimevleri-Konak
35280 İzmir
Türkiye
+90-5322613868