Uka İçmimarlık

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Yaşadığımız evlerin en çok zaman geçirdiğimiz ve en sosyal yaşam alanları olan oturma odalarını ve çoğu zaman da yemek odalarını içeren salonlar dekorasyon açısından da en çok üzerine düşülen ve önem verilen odadır kuşkusuz.
Kışın kısa bir süre sonra bitmesiyle birlikte evlerde bahar temizliği günleri de başlayacak. Bahar temizliğini biraz derinlemesine yaparak kışın izlerinden tamamen kurtulmak isteyen birçok kimse için bu aynı zamanda yeni badana va…
Modern
veya klasik, her tarza uygun 12 harika salon örneğini derlediğimiz
yazıyı inceleyerek kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.