Uka İçmimarlık

Salonumu hangi renge boyamalıyım? 15 örnek fotoğraf

Yaşadığımız evlerin en çok zaman geçirdiğimiz ve en sosyal yaşam alanları olan oturma odalarını ve çoğu zaman da yemek odalarını içeren salonlar dekorasyon açısından da en çok üzerine düşülen ve önem verilen odadır kuşkusuz.

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