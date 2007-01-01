Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

2007 yılında Reklam ve İç Mimarlık sektöründe İnova Reklam & İç Mimarlık olarak hizmet vermeye başladık. Kuruluşumuzdan bu yana üstlendiğimiz her projenin başarıya ulaşmasını sağladık. Adana ve çevre illerde pek çok firmanın Kurumsal Tanıtım ve İç Mimari Projelendirme işlerini yaptık.

2013 Haziran ayı itibari ile şirketimiz İNOVA ortaklığını bitirmiş ve bundan sonraki ticari yaşamına Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd. ünvanı ile devam etme kararı almıştır. Ofisimiz ile aynı ortamda üretim yapan atölyemiz sayesinde, pek çok tasarım fikrini hayata geçirerek müşterilerimizin istediklerine ilk elden sahip olmalarının gururunu yaşıyoruz. Hali hazırda üretimlerimiz profesyonel CNC Router ve Laser Kesim ve Markalama makinelerimizde yapılıyor. 10 yıllık Reklamcılık deneyimimizi, İç Mimari ile birleştirerek, üstlendiğimiz her projeyi uygularken aynı zamanda Kurumsal Reklam hizmeti vererek müşterimizin en kısa sürede en doğru sonuca ulaşmasını sağlıyoruz. Siz de projeleriniz için neler yapabileceğimizi görmek isterseniz, bir kahve içmeye bekleriz.