EKE MİMARLIK

“Her mimari tasarımın bir duygusu, bir anlamı olmalıdır.” 1994 yılında Mimar Öznur Turan EKE liderliğinde kurulan EKE Mimarlık; Turizm, Eğitim, Konut, Sosyal Yapı, Alışveriş Merkezi yapılarına mimari ve iç mimari tasarım hizmetleri vermektedir. Özgün tasarımlar ile yaratılan projelerde, yatırımcı ile kullanıcı arasında, projenin kendi özelinde çözümler üreterek mimariye yön vermektedir.

EKE Mimarlık, tasarımlarda yatırımcı ve kullanıcıların kalıcı ve doğru çözümlere ulaşmasını hedefler. Her projeyi kendi özelinde ele alarak, planlama ve fizibilite çalışmalarıyla başlayıp, uygulanabilir detaylarla sonuçlandırılır. Kullanıcının istek ve gereksinimleri sorgulayarak, projenin fiziksel, sosyal ve ekonomik kriterleri doğrultusunda gelişen tasarım sürecinde yeni teknolojiler ve çağdaş yapı malzemeleri de takip edilerek özgün mekanlar ortaya çıkarır. Proje süresince kullanıcı/yatırımcı ve diğer teknik proje disiplinleri ile yaptığı koordineli çalışma sonucunda hedeflenen bütçeyi dikkate alarak, müşteriyi yatırım beklentilerine ulaştırır.

Mimar Öznur Turan EKE ve ortağı Yüksek Mimar Seçil ŞAVKLI’nın yönetimindeki EKE Mimarlık; mimar, iç mimar ve teknik ekibiyle yatırımcıların ve müşterilerin fiziksel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerini ve isteklerini dikkate alıp, bunu tasarımcı kimliğiyle birleştirerek müşterilere beklentilerinin üzerinde mekanlar yaratmayı amaçlamaktadır. Projelerde, iş programına paralel çalışarak işin zamanında ve tasarımına uygun olarak teslimini hedefler.

EKE Mimarlık ekibi, 20 yıldır ürettiği projelerde mimari sınırları zorlayarak, yapıların sadece mimari bir çizgi olmadığını ve detayların da ortaya çıkardığı bir tasarım gücü olduğunun bilincinde olarak, kullanıcıya özgü yaşam biçimlerini yansıtan özel mekanlar tasarlamaktadır, kalıcı ifadeler peşindedir.