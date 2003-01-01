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EKS Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • Sütaş Bursa Bölge Müdürlüğü Binası, EKS Mimarlık EKS Mimarlık Ticari alanlar Beyaz
    Sütaş Bursa Bölge Müdürlüğü Binası, EKS Mimarlık EKS Mimarlık Ticari alanlar
    Sütaş Bursa Bölge Müdürlüğü Binası

    Kapsamlı tasarım, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2003 yılında Kaya Sönmezler ve Ebru Sönmezler tarafından kurulan E.K.S. Mimarlık Limited Şirketi, mimarlık, kurumsal kimlik ve kentsel tasarım alanlarında projeler geliştirmekte, uygulama ve kontrollük hizmetleri vermektedir.

    E.K.S. Mimarlık, kuruluşundan bu yana ticari müesseseler, müteahhit firmalar, sanayi kuruluşları gibi çeşitli bireysel ve kurumsal yatırımcılar için çok sayıda yapının tasarım, projelendirme, uygulama, kalite kontrol, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini fizibilite çalışmalarından anahtar teslimine kadar tamamlamıştır. Her projeyi kendi bağlamı içinde ele almayı ve o bağlama değer katacak yenilikçi mimari çözümlemeler getirmeyi ilke edinen E.K.S. Mimarlık, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimle çeşitli tür ve ölçeklerde projeler gerçekleştirmektedir.

    Hizmetler
    Mimarlık ve iç mimari
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    • Denizli Belediye Binası ve Çevresi Mimari Tasarım Yarışması Satınalma Ödülü
    • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yarışması 1.lik Ödülü
    Adres
    34427 İstanbul
    Türkiye
    www.eksmimarlik.com
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