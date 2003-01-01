EKS Mimarlık

Kapsamlı tasarım, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile 2003 yılında Kaya Sönmezler ve Ebru Sönmezler tarafından kurulan E.K.S. Mimarlık Limited Şirketi, mimarlık, kurumsal kimlik ve kentsel tasarım alanlarında projeler geliştirmekte, uygulama ve kontrollük hizmetleri vermektedir.

E.K.S. Mimarlık, kuruluşundan bu yana ticari müesseseler, müteahhit firmalar, sanayi kuruluşları gibi çeşitli bireysel ve kurumsal yatırımcılar için çok sayıda yapının tasarım, projelendirme, uygulama, kalite kontrol, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini fizibilite çalışmalarından anahtar teslimine kadar tamamlamıştır. Her projeyi kendi bağlamı içinde ele almayı ve o bağlama değer katacak yenilikçi mimari çözümlemeler getirmeyi ilke edinen E.K.S. Mimarlık, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimle çeşitli tür ve ölçeklerde projeler gerçekleştirmektedir.