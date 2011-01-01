Teslastudio Mimari Danışmanlık

3D Mimari Görselleştirme, Tasarım ve Animasyon alanında mesleğine tutkuyla bağlı, genç, dinamik, yenilikçi ve alanında uzman bir kadro ile hızlı, kaliteli, özgün, teknik ve görsel anlamda kusursuz ürünler ortaya koyarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde çözümler sunmayı amaç edindik.

Yüksek kalitede gerçekçi ürünler ortaya koyarak yurt içi standartlarını yükselten ve uluslararası düzeye taşıyan firmalar arasında marka niteliği ile var olmak için enerji, bilgi birikimi ve deneyimimiz ile hizmet vermekteyiz.