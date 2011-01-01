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Teslastudio Mimari Danışmanlık
Mimarlar İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti
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    • 3D Mimari Görselleştirme, Tasarım ve Animasyon alanında mesleğine tutkuyla bağlı, genç, dinamik, yenilikçi ve alanında uzman bir kadro ile hızlı, kaliteli, özgün, teknik ve görsel anlamda kusursuz ürünler ortaya koyarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde çözümler sunmayı amaç edindik.

    Yüksek kalitede gerçekçi ürünler ortaya koyarak yurt içi standartlarını yükselten ve uluslararası düzeye taşıyan firmalar arasında marka niteliği ile var olmak için enerji, bilgi birikimi ve deneyimimiz ile hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    Mimari Görselleştirme-Tasarım
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti
    Şirket ödülleri
    • Maxwell Render Gallery
    • Maxwell Render 2012 Calendar
    • Siggraph 2011 Maxwell Render Showreel
    • Best Of Evermotion Award
    • 3dtotal Gallery Awards
    • 3DCreative Magazine
    • 3DWorld Magazine
    • Digital Arts Interview
    • 3dm3 Gallery Awards
    • Tdt3d Gallery Award
    • Vrayus Gallery Awards
    • Vrayelite Gallery Awards
    • Cgarena Gallery Awards
    • Cgarena Magazine
    • Gfxartist Interview
    • 3DK.org Gallery Award
    • Deviantart Daily Deviation
    • Hepsini göster: 17 ödül
    Adres
    Merkez Mahallesi Yunusemre Caddesi Alyazma Sokak No:9 D:20
    İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti
    Türkiye
    +54-935088190 www.teslastudio.tv
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