Alp Architects

PROFESÖR DOKTOR AHMET VEFIK ALP ( MIMAR KENT BILIMCI YÜKSEK MÜHENDIS ULUSLARARASI MIMARLIK AKADEMISI ÜYESI ve BÖLGE BAŞKANI)

(1985- )AMERIKAN MIMARLAR ENSTITÜSÜ ÜYESİ

(1986-…..)BRİTANYA MIMARLAR KRALİYET ENSTITÜSÜ ÜYESİ

(2011-…..)ALP MIMARLAR TASARIM LTD ŞTI KURUCU BAŞKANI

(1992-…..)T.C. BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI

(1999-2002)Saint Joseph Fransız Lisesi' ni bitirdikten sonra Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğrenimine başlamış, aynı yıl Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçerek 1971 yılında 'Pekiyi' derece ile ''Mimar', 1973 yılında da 'Pekiyi' derece ile Yüksek Mühendis Mimar' Diplomalarını almıştır. 1973 yılında ITU Mimarlık Fakültesinde 'Asistan' lığa atanan Alp, 1977 yılında ABD ye gönderilmiştir. Houston, Texas, 'Rice University' de, 1978 yılında Şehiricilik alanındaki projesiyle 'Master'; 1979 da Mimari ve Şehirsel Psikoloji alanında insanlar, binalar ve şehirler arasındaki zihinsel etkileşimleri inceleyen 16 ayda tamamladığı ‘Aesthetic Response to Geometry in Architecture’ araştırması ile de ‘Doktor’ payelerini almıştır1982 yılında Suudi Arabistan 'Kral Fahd Universitesi' ne davet edilen Alp’in bu dönemde hazırladığı projelerden ''Riyad Diplomatik Şehir'de TC Riyad Büyükelçiliği ve Lojmanları, Dhahran' da 'Rektör Malikhanesi', Jubail Endüstri Şehrinde Villa, Basra Körfezinde Half Moon Bay Tatil Beldesi, Medine de Hacılar Oteli, Cidde'de Alışveriş Merkezi ve Prototip Çöl Müzesi nden ilk dördü tamamlanarak kullanıma verilmiştir.1984 yılında 'Doçent' liğe yükseltilen Dr. Alp, 1989 da (IAA) 'International Academy of Architecture' (Uluslararası Mimarlık Akademisi) 'Profesör' lüğüne getirilmiştir.1986 yılında ABD Texas Eyaleti Dr. Alp’e 'Profesyonel Mimar' lisansı vermiştir. Aynı yıl TSA Texas Society of Architects' (Texas Mimarlar Cemiyeti) üyeleğine kabul edilen Alp, takiben AIA' 'American Institute of Architects' (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) üyeliğine getirilmiştir. Ülkemizde (A) Grubu Şehirplancı Lisansı sahibi olan Alp 1995 yılında ABD den ‘Profesyonel iç Mimar’ yetkisini almıştır.Mimarlık, Şehircilik, Belediyecilik ile Doğal ve Kültürel Mirasın korunması alanında birçok kuruluşun üyesi bulunan Alp akademik ve bilimsel çalışmaları, mimari yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır. Yazıları yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmaktadır.Alp, ABD ve Suudi Arabistan' a ilaveten Isviçre' ve Japonya'da çalışmıştır. 1991 yılında kurduğu Alp Mimarlar Tasarım Atölyeleri bünyesinde hazırladığı projelerinden bir kısmı inşa edilerek tamamlanmıştır. Japonya, Yamagata da 'Türk Pavyonu', Istanbul Kalamış 'Marina Park Konutları', Zeytinburnu Uluslararası Turizm Kongre ve Ticaret Merkezi', 'T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü' Kampüsü, Kayseri Hilton Oteli; Sapanca Dağ Evleri;, Ankara Siyasi Parti Genel Merkezi, Hatay Dörtyol Otel-Çarşı Grubu; Tokyo Kültür Merkezi ve Camii, Malatya Belediye Sarayı, Kuşadası’nda Tatil Evleri, Bogaziçi’nde Yalılar, Beylikdüzü Otel-Çarşı ve Rezidans-Çarşı Kompleksi ile çeşitli Kültür, Turizm, Spor, Ticaret ve Yönetim Merkezleri, Eski Eser çalışmaları, Peyzaj ile Bölgesel ve Kentsel Planlama ve Tasarım çalışmaları bunlardan bazılarıdır. 1996 yılında T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ‘Profesör’ lüğüne getirilen Alp burada Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mimari Tasarım Anabilimdalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.Dünyayı gezerek şehirlerde tetkikler yapan Alp İnglizce ve Fransızca dillerini en üst derecede bilmektedir. Profesör Alp 1996 yılında AIA 'Amerikan Mimarlar Enstitüsü' Güney Avrupa Direktörlüğü ne getirilmiştir. . 2001 yılında Kazakistan Kazgor Design Academy ve IAAEC Doğu Ülkeleri Uluslararası Mimarlık Akademisi üyeliği ne seçilmiştir.1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na aday olan Alp’in Gecekondular için Çekirdek Konut ve Kapsül Evler, Boğaziçi Otoray Tüpgeçiş, Pendik-Yeşilköy Otoray Yüzer-Viadük, Istanbul Kuşakyol, Altın Üçgen Üsküdar-Levent Denizaltı Yüzertüp, Haliç Sualtı Otoparkı ve Müzekent Istanbul, Geleceğin Şehirleri Ekokentler, Çağdaş Cadde, Deprem ve Gecekondu ya karşı Proje 3G ve Kapsül Evler gibi çalışmalarından bir bölümü ulusal ve uluslararası basın aracılığıyla tanınmıştır.Profesör Alp, 1999-2002 yıllarında Ecevit koalisyon hükümetindeT.C. Başbakan Başdanışmanlığı’ görevini atanmış ancak aktif çalışma yapma imkanı bulamamıştır.. 2000 yılında ‘Yüksek Bilim Konseyi’nin teklifi üzerine ‘Uluslararası Mimarlık Akademisi’ IX. Presidium’u tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği / UIA gözetiminde 20 yi aşkın ülke temsilcisinin oybirliği ile Akademi’nin 100 kişi ile sınırlı olan ‘Büyük Usta’ mertebesine yükseltilmiştir.Profesör Alp’in Malatya Belediye Sarayı ve MHP Genel Merkezi Projeleri 2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında Avrupa Finalisti olarak ödül almış, MHP Genel Merkezi ipi gögüsleyerek ‘Avrupa’nın En İyisi’ seçilmiştir. 2012 yılında da TC Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Binası kamu hizmet yapıları dalında Avrupa’nın En İyisi’ seçiğlmiştir.Profesör Alp 2011 yılında RIBA Royal Institute of British Architects (Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü) Üyeliğine seçilmiştir Mayıs 2012 tarihinde Sofya da gerçekleşen Interarch 2012 World Triennial of Architecture kapsamında ‘Taksim Cumnuriyet Camii & Dinler Müzesi’ projesi UIA ‘Union Internationale des Architectes’ (Uluslararası Mimarlar Birliği) Birinci Ödül’ünü kazanmıştır. Aynı Proje 2012 International Design Awards Mimarlık kategorisinde 2. Ödül’e değer bulunmuş ve LICC London International Creativity Competition London Uluslararası Yaratıcılık Yarışmasında finale kalmıştır. Çamlıca, Altın Kubbeli Cami projesi LICC 2013 Uluslararası Yaratıcılık Yarışmasında Mimarlık kategorisinde Dünya Birincisi olmuştur.