İç Mimarlık
Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekibimiz. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirmektedir.
Tasarım uygulama
Sizlere uygun ürünlerin kullanım amacına göre mimarlarımız tarafından şekillendirilmesiyle sizler için en mükemmel yaşam alanlarının tasarlanmasında ve uygulanmasında size en iyi hizmeti sağlayacağız.
Mobilya İmalatı
Mimarlarımız tarafından tasarlanan her türlü mobilya, işinde uzman ve tecrübeli çalışanlarımız tarafından kendi imalathanemizde büyük bir özenle imal edilip sizlere sunulmaktadır.
- Hizmet alanları
- Ankara
- Adres
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Güvenlik Caddesi 26/1
06000 Ankara
Türkiye
+90-3124686863 www.3kalem.com.tr