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3 Kalem İç mimarlık &amp; Tasarım
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    Konut İçi Projeler

    İç Mimarlık

    Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekibimiz. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirmektedir.

    Tasarım uygulama

    Sizlere uygun ürünlerin kullanım amacına göre mimarlarımız tarafından şekillendirilmesiyle sizler için en mükemmel yaşam alanlarının tasarlanmasında ve uygulanmasında size en iyi hizmeti sağlayacağız.

    Mobilya İmalatı

    Mimarlarımız tarafından tasarlanan her türlü mobilya, işinde uzman ve tecrübeli çalışanlarımız tarafından kendi imalathanemizde büyük bir özenle imal edilip sizlere sunulmaktadır.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Güvenlik Caddesi 26/1
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-3124686863 www.3kalem.com.tr

    Değerlendirmeler

    sky
    2 ay önce
    Kaan Akbulut
    3 yıldan fazla önce
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