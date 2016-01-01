Aktifişler Turizm, Organizasyon ve Turizm Yatırımları San. Tic. Ltd. Şti

•İstanbul1881, ‘İstanbul’ ve ‘1881’ ifadelerinin özel birleşiminden gelmektedir. ‘İstanbul’ bütün tarihi değerlerimizi, Fatih Sultan Mehmet’i, geçmişimizi ifade ederken ‘1881’ ise Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ümüzü ifade etmektedir.

•İstanbul1881’in çıkış noktası tarihimizde yer alan zenginlikleri ve büyük liderlerimizi sanat aracılığıyla kitlelerle buluşturmaktır.

•Telif hakkına sahip oldunan resimlerden kanvas tablolar ya da edisyonlar şeklinde çoğaltılarak, başta Ned Pamphilon ve dünyaca ünlü minyatür sanatçısı Taner Alakuş olmak üzere, farklı sanatçıların eserlerine yer verilmekte, İstanbul ve Atatürk’e dair özgün çalışmalarının dışında hazırlamış olduğu farklı koleksiyonlarla dekorasyon ürünleri ve hediyelik eşyalar da üretilmektedir. Takı tasarımlarında, Meral Saatçi ile çalışılmaktadır.

Sanatın markalarla buluştuğu sanat organizasyonları da İstanbul1881’in diğer bir uzmanlık alanıdır.

Sanat

Organizasyon

Sadece sergi değil, sanatın organizasyon olarak da kullanılmasına elverişli bir platform yaratmayı hedefledik.

Ned Pamphilon ile gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktivitelerde yüksek medya görünürlüğü elde ettik.

-Her Yer Mustafa Her Kemal Sergisi (Caddebostan Kültür Merkezi / Japonya TCG Gediz Gemisi Atatürk Sergisi, Japon Prensesi Akiko’ya Türk Donanması adına teslim edilen tablolar / Anıtkabir Küçük Ressamlar Anıtkabir’de Projesi (2015, 2016, 2017) / Prof. Dr. Aziz Sancar’a Anıtkabir tarafından hediye edilen tablo / Derinlere Saygı Dalışı 29 Ekim Organizasyonu (Atatürk’ün Gözleri eserinin denizden çıkarılması) / Atatürk’ün Gözleri ve Samsun Horseback tablolarının dev ebatlarda Anıtkabir’de sergilenmesi