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Studio BEMS
Peyzaj Mimarları Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
    RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
    RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
    +5
    RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

    Ortaklar Barış Ekmekçi ve Münire Sağat tarafından kurulan BEMS, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım konularında alt ölçekten kentsel ölçeğe, ulusal-uluslararası projeler üretmektedir. BEMS; mimarlık, altyapı, doğa, tasarım ve teknolojinin yenilikçi kullanım yoluyla toplum çeşitliliğinden ilham alarak modern ve sürdürülebilir kentler yaratmak amacındadır.

    Alışılmışın dışında gündelik çevreye anlamlı yeni bir katman eklemek, kentsel yaşam kalitesini artırmak başlıca değerlerimizi oluşturur. BEMS’in başlıca hedefi müşterileri ile sürekli devam eden bir diyalog kurarak kalıcı ve kapsamlı çözümler sunmaktır. Kamusal Mekan Düzenlemeleri, Konut Alanları, Eğitim Yapıları, Turizm Alanları, Kültür ve Ticaret Merkezleri, Tarihi ve Kültür Mirası Alanları, Havalimanları, Hayvanat Bahçeleri, Özel Bahçeler için çevre düzenleme tasarım ve uygulama projelerini hazırlamak, uygulama aşamasında danışmanlık yapmak BEMS’in ana çalışma konularıdır.

    Hizmetler
    Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
    Hizmet alanları
    • Büyük Ölçekli Projeler
    • Peyzaj Tasarım ekipleri
    • Ankara
    Adres
    Ankara
    Türkiye
    www.studiobems.com
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