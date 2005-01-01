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BESA HOME
Mobilya & Aksesuarlar Odunpazarı
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    • Korkmaz Mobilya sektördeki 56. yılını kutluyor. Korkmaz Mobilya’nın 1958 yılında Eskişehir’de küçük bir atölyede başlayan mobilya üretim süreci, sürekli gelişen ve yenilenen yapılanmasıyla devam ediyor.
        2005 yılından bu yana teknolojik yapılanmasını yenileyerek bilgisayar destekli seri üretime geçen kuruluşumuzun yükselen müşteri beklentilerini karşılayan yeni markası BesaHome.

      BesaHome, doğayla uyumlu, rahat çizgiler taşıyan modelleri ve üstün nitelikli malzeme seçenekleri ile müşterilerine uygun seçenekler öneriyor. Sektörün yeni markasıBesaHome farklı stili ve kalite anlayışı ile mekanları özgün modellerle buluşturuyor.

      Besa Home çeşitli renk ve doku seçeneğine sahip ürünleriyle melamin yatak ve yemek odası modelleri de dahil olmak üzere iç ve dış pazarlarda müşterilerinin yüksek kalite beklentilerine uygun çözümler sunuyor. 4.000’i kapalı kapalı olmak üzere toplam12.000 metrekarelik bir alanda üretimini sürdüren Besa Home sektöründeki müşteri memnuniyeti anlayışına öncülük ediyor.

    Hizmetler
    Yatak odası takımı, yemek odası takımı, ve duvar ünitesi
    Hizmet alanları
    • Mobilya Üretimi
    • panel mobilya
    • Mobilya
    • odunpazarı
    Adres
    Organize sanayi bolgesi 12. cadde no:2
    26110 Odunpazarı
    Türkiye
    +90-2222361884 www.besahome.com.tr
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