Korkmaz Mobilya sektördeki 56. yılını kutluyor. Korkmaz Mobilya’nın 1958 yılında Eskişehir’de küçük bir atölyede başlayan mobilya üretim süreci, sürekli gelişen ve yenilenen yapılanmasıyla devam ediyor.

2005 yılından bu yana teknolojik yapılanmasını yenileyerek bilgisayar destekli seri üretime geçen kuruluşumuzun yükselen müşteri beklentilerini karşılayan yeni markası BesaHome.

BesaHome, doğayla uyumlu, rahat çizgiler taşıyan modelleri ve üstün nitelikli malzeme seçenekleri ile müşterilerine uygun seçenekler öneriyor. Sektörün yeni markasıBesaHome farklı stili ve kalite anlayışı ile mekanları özgün modellerle buluşturuyor.

Besa Home çeşitli renk ve doku seçeneğine sahip ürünleriyle melamin yatak ve yemek odası modelleri de dahil olmak üzere iç ve dış pazarlarda müşterilerinin yüksek kalite beklentilerine uygun çözümler sunuyor. 4.000’i kapalı kapalı olmak üzere toplam12.000 metrekarelik bir alanda üretimini sürdüren Besa Home sektöründeki müşteri memnuniyeti anlayışına öncülük ediyor.