Anadolumobilya1957

Anadolu Mobilya olarak tasarım ve ticaret hayatımıza 1957 yılında sitelerde esnaf statüsünde başladık. Yeniliklere ve değişime açık olan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu Sayededir ki yıllar içerisinde değişen trendlere ve akımlara tam uyum sağlayan ve üstelik yön veren bir firma olabilmeyi başardık. Şuan Anadolu Mobilya markası kendisini tasarımlarıyla ıspatlamış ve müşterilerine verdiği yıllar süren güvenle bölgesinde liderliği göğüslemiştir. 1957’den bugüne kadar sürekli kendimizi geliştirmekte yeniliklere tam adaptasyon göstermekte, yeni çıkan teknolojilere gerekli yatırımları yapmaktayız. Fakat yarım yüzyılı aşkın süredir durmaksızın yükselen bir ivme göstermemizin en önemli unsuru müşteri memnuniyetidir. Satışta ve satış sonrası müşterilerimizin tüm beklentilerine cevap vermek ve tam müşteri memnuniyeti sağlamak için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Yılların bize kattığı tecrübeyle yeni gelişmeleri birbiriyle harmanlayarak daha fazlasını yapmak için çok çalışıyoruz.