Meşeli Evler projemizi şöyle özetleyebiliriz:

"Çeşitli yollar ile ekolojik ve doğal yaşam kurma hevesini güvenlik, maliyet ve prosedürler yüzünden gerçekleştiremeyen bir doğa aşığının hayeldaşlarını bir araya getirme çabası"

45 evden oluşan bu proje ile hem masraflar bölüşülmüş, hem de güvenlik zaafiyeti ortadan kaldırılmıştır. Ayda verilen 100'er liralar ile hem bekçilik ödeneği oluşturulmuş hem de yeni olanaklara imkan dağlanmıştır.

Şu anda 11 kişinin dahil olduğu projede örneğin 1 kişinin üstleneceği sondaj suyu ya da elektrik temini kişi başına düşük maliyetlere yapılabilmektedir. Yine çocuk oyun alanları ve mini hayvanat bahçesi imece usulü ile yapılmaktadır.

21.000m2 alan üzerine 45 ev olarak hazırlanan projede bekçi evi, çocuk parkı ve ortak alanlar da yer almaktadır. Evler yığma Kanada çamı kullanılarak yapılmaktadır.

Evlerimizin yanı başında bulunan meşe ormanı ayrıca görsel bir şölen sunmaktadır.

Evler tamamen imarlı arsaya müstakil tapulu olarak yapılmıştır. Şehir içinde bulunan bir evden imar durumunda hiçbir farklılık yoktur.

Ev maliyeti: 450m2 arsa, elektrik, sondaj sulama suyu temini, resimdeki yığma kalas ev, imar-ruhsat bedeli, ortak alan bedeli vs toplam 75.000₺'dir.

Ayrıntılı bilgi ve irtibat:

Fatih Mehmet Atalay - 0.542 644 69 24