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Meşeli Evler
Ekolojik Tasarımlar Edirne
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • Meşeli Evler - Edirne Uzunköprü, Meşeli Evler Meşeli Evler
    Meşeli Evler - Edirne Uzunköprü, Meşeli Evler Meşeli Evler
    Meşeli Evler - Edirne Uzunköprü, Meşeli Evler Meşeli Evler
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    Meşeli Evler - Edirne Uzunköprü

    Meşeli Evler projemizi şöyle özetleyebiliriz:

    "Çeşitli yollar ile ekolojik ve doğal yaşam kurma hevesini güvenlik, maliyet ve prosedürler yüzünden gerçekleştiremeyen bir doğa aşığının  hayeldaşlarını bir araya getirme çabası"

    45 evden oluşan bu proje ile hem masraflar bölüşülmüş, hem de güvenlik zaafiyeti ortadan kaldırılmıştır. Ayda verilen 100'er liralar ile hem bekçilik ödeneği oluşturulmuş hem de yeni olanaklara imkan dağlanmıştır.  

    Şu anda 11 kişinin dahil olduğu projede örneğin 1 kişinin üstleneceği sondaj suyu ya da elektrik temini kişi başına düşük maliyetlere yapılabilmektedir. Yine çocuk oyun alanları ve mini hayvanat bahçesi imece usulü ile yapılmaktadır.

    21.000m2 alan üzerine 45 ev olarak hazırlanan projede bekçi evi, çocuk parkı ve ortak alanlar da yer almaktadır. Evler yığma Kanada çamı kullanılarak yapılmaktadır. 

    Evlerimizin yanı başında bulunan meşe ormanı ayrıca görsel bir şölen sunmaktadır. 

    Evler tamamen imarlı arsaya müstakil tapulu olarak yapılmıştır. Şehir içinde bulunan bir evden imar durumunda hiçbir farklılık yoktur.

    Ev maliyeti: 450m2 arsa, elektrik, sondaj sulama suyu temini, resimdeki yığma kalas ev, imar-ruhsat bedeli, ortak alan bedeli vs toplam 75.000₺'dir.

    Ayrıntılı bilgi ve irtibat: 
    Fatih Mehmet Atalay - 0.542 644 69 24

    Hizmet alanları
    Edirne
    Adres
    Uzunköprü
    22300 Edirne
    Türkiye
    +90-5426446924

    Değerlendirmeler

    BaD LoRD
    Kafa dinlemelik
    10 ay önce
    İsmail Sezgin
    Harika bir yer doğayla iç içe hafta sonu kafa dinlemek için çok güzel
    9 ay önce
    Niyazi BÜLTE
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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