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STAD ARCHITECTURE &amp; DESIGN &amp; CONTRACT LTD.
Mimarlar Ankara
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    • STAD ARCHITECTURE & DESIGN & CONTRACT LTD.
    STAD ARCHITECTURE & DESIGN & CONTRACT LTD.
    STAD ARCHITECTURE & DESIGN & CONTRACT LTD.
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    STAD Mimarlık, Dekorasyon ve Taahhüt Limited Şirketini, MOB’da geçen özverili ve kıvanç dolu 13 yılın ardından kurduk.Artık deneyim ve tutkuyla perçinlediğimiz çalışma tarzımızı, yüksek kaliteli tasarım, uygun plan ve maliyet kontrolüne bağlı kalarak geliştirdiğimiz projelerimizde uygulama amacındayız.Tasarım çözümlerimiz, dinamik ve değişken bir pazarda, müşterilerimize kalıcı başarı sağlama olanağı sunar. Üretimdeki deneyim zenginliğimiz, mimarlık ve mobilya detay çözümlerimizde de kendini gösterir.STAD olarak anahtar teslim projelerde kaliteli imalat ve üst düzey ustalık garantisi sunuyoruz.Sizinle beraber üreteceğimiz her proje, profesyonel tecrübelerimize katkı sağlayacaktır.

    Hizmetler
    MİMARLIK ve TASARIM VE UYGULAMA
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Güzeltepe Mah Ahmet Rasim sok bina 27 no 2
    06680 Ankara
    Türkiye
    +90-3124388891 stad.com.tr
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