STAD ARCHITECTURE & DESIGN & CONTRACT LTD.

STAD Mimarlık, Dekorasyon ve Taahhüt Limited Şirketini, MOB’da geçen özverili ve kıvanç dolu 13 yılın ardından kurduk.Artık deneyim ve tutkuyla perçinlediğimiz çalışma tarzımızı, yüksek kaliteli tasarım, uygun plan ve maliyet kontrolüne bağlı kalarak geliştirdiğimiz projelerimizde uygulama amacındayız.Tasarım çözümlerimiz, dinamik ve değişken bir pazarda, müşterilerimize kalıcı başarı sağlama olanağı sunar. Üretimdeki deneyim zenginliğimiz, mimarlık ve mobilya detay çözümlerimizde de kendini gösterir.STAD olarak anahtar teslim projelerde kaliteli imalat ve üst düzey ustalık garantisi sunuyoruz.Sizinle beraber üreteceğimiz her proje, profesyonel tecrübelerimize katkı sağlayacaktır.