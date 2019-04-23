Monoblok , İstanbul merkezli içmimarlık ve tasarım ofisi olarak Galata' da kuruldu. İçmekan tasarım ve uygulama hizmetlerinin yanısıra konsept mobilya ve aydınlatma ürünleri tasarımları yapmaktadır. Geleneksel yapım yöntemlerini , yenilikçi tasarım teknikleri ile yorumlayan Monoblok; çağdaş , fonksiyonel ve sofistike tasarımlara hayat vermektedir.
- Hizmetler
- içmimari tasarım
- uygulama
- Mobilya Tasarımı
- Interior Design
- Furniture Design
- interior architecture
- örnek daire tasarımı
- konut tasarımı
- cafe restaurant tasarımı
- villa tasarımı
- örnek villa tasarımı
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- Hizmet alanları
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- – Silverline Kitchen of The Future, 2008 // 3rd Mention
- - 2nd Mosder Furniture Design Competition, 2007 //3rd Prize
- - Silverline Kitchen of The Future, 2007 // 2nd Prize
- - Kalesinterflex Design Competition, 2006 // Architecture Category 1st Prize
- Adres
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Ataköy 7-8-9-10 Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. Route Istanbul A Blok No:6 D:52 Bakırköy
34156 İstanbul
Türkiye
+90-2122442214 www.monoblok.net