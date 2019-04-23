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monoblok tasarım &amp; içmimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • E.K Rezidans | Emaar Square Residences, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Ahşap Gri
    E.K Rezidans | Emaar Square Residences, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıRaflar Ahşap Gri
    E.K Rezidans | Emaar Square Residences, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Modern Oturma Odası Ahşap Bej
    +13
    E.K Rezidans | Emaar Square Residences
    H.A Evi |Deniz İstanbul, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Gri
    H.A Evi |Deniz İstanbul, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Bej
    H.A Evi |Deniz İstanbul, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    +15
    H.A Evi |Deniz İstanbul
    Mesa Cadde Örnek Daire 1, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık İç Dekorasyon Mermer Bej
    Mesa Cadde Örnek Daire 1, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Deri Bej
    Mesa Cadde Örnek Daire 1, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Modern Oturma Odası Kahverengi
    +18
    Mesa Cadde Örnek Daire 1
    Mesa Cadde Örnek Daire 2, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Bej
    Mesa Cadde Örnek Daire 2, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıIşıklandırma Ahşap Gri
    Mesa Cadde Örnek Daire 2, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Deri Bej
    +12
    Mesa Cadde Örnek Daire 2
    Tarabya Villa, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Modern Oturma Odası
    Tarabya Villa, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Modern Yatak Odası
    Tarabya Villa, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Modern Giyinme Odası
    +5
    Tarabya Villa
    Maya Mansıon Renovatıon, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Klasik Sergi Alanları
    Maya Mansıon Renovatıon, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Klasik Sergi Alanları
    Maya Mansıon Renovatıon, monoblok tasarım & içmimarlık monoblok tasarım & içmimarlık Klasik Sergi Alanları
    +2
    Maya Mansıon Renovatıon
    Hepsini göster: 9 proje

    Monoblok , İstanbul merkezli içmimarlık ve tasarım ofisi olarak Galata' da kuruldu. İçmekan tasarım ve uygulama hizmetlerinin yanısıra konsept mobilya ve aydınlatma ürünleri tasarımları yapmaktadır. Geleneksel yapım yöntemlerini , yenilikçi tasarım teknikleri ile yorumlayan Monoblok; çağdaş , fonksiyonel ve sofistike tasarımlara hayat vermektedir.


    Hizmetler
    • içmimari tasarım
    • uygulama
    • Mobilya Tasarımı
    • Interior Design
    • Furniture Design
    • interior architecture
    • örnek daire tasarımı
    • konut tasarımı
    • cafe restaurant tasarımı
    • villa tasarımı
    • örnek villa tasarımı
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Şirket ödülleri
    • – Silverline Kitchen of The Future, 2008 // 3rd Mention
    • - 2nd Mosder Furniture Design Competition, 2007 //3rd Prize
    • - Silverline Kitchen of The Future, 2007 // 2nd Prize
    • - Kalesinterflex Design Competition, 2006 // Architecture Category 1st Prize
    Adres
    Ataköy 7-8-9-10 Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. Route Istanbul A Blok No:6 D:52 Bakırköy
    34156 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122442214 www.monoblok.net

    Değerlendirmeler

    corvus 64
    yaklaşık 1 yıl önce
    Akın Tüfekçi
    Beklentinizi fazlasıyla karşılayan bir tasarım ve icmimarlik dizayn
    neredeyse 2 yıl önce
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