İkinox Beyaz Eşya Bölge Servisi

İstanbul Beyaz Eşya Servisi ; Bölge Servis olarak Beyaz Eşya sektöründe 15 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz. Benimsediğimiz değerlere bağlı olarak, İstanbul piyasasında sürekli değişim gösteren müşteri isteklerini ve taleplerini en üst seviyede karşılamak ve kalite hizmet vermeyi amaçlamaktayız. web sitesi : https://www.ikinox.com/