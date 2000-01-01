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Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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Projeler

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    • Mermer Metal Masa, Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Mermer Bej
    Mermer Metal Masa
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    Mermer Metal Masa

    Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon deneyimli üretim ve proje ekibi sayesinde düşünce ve hayallerinizi somut halen geçiren fark yaratan tasarımların mimarı olan bir kurumdur.

     Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon Proje ekibimiz sayesinde tüm projelere tam olarak cevap verebilen ve bütün olarak istenilen ölçü ve detaylarda projeleri hayata geçiren  tercih edilen bir kurum olarak yola devam etmeyiz.

    Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon yurt içi ve yurt dışı projeleri için ürettiğimiz ürünler sayesinde fark yaratan kalitenin ustalığına imza atıyor.

    Hizmetler
    Mermer Masa Mermer Yemek Masa Mobilya Mutfak Ev Mobilyası Dekorasyon Aydınlatma Aksesuar
    Hizmet alanları
    • Derin Mermer Masa Metal Mobilya ve Dekorasyon
    • İstanbul
    Adres
    Osmanağa mah.Süleymanpaşa sok. NO:75a / Kadıköy
    34714 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163302525 www.mermermasanbanko.com

    Değerlendirmeler

    erva arikan
    Aldimiz masa ve yolladigi fotoraflar asla ayni degil. Biz baska renk ismarlamstik gelen mobilyalar baska renkte. 2 masa icin 5 ay bekledik. Ustunede tv unitesi baska bir parcadan kesilmis, kalan parcayi beyfendi bize yollamis. Asla tavsiye etmiyorum.
    2 ay önce
    Aslınaz Curka
    Mobilyalarınızın kaliteli mermeri olup dekarasyon tasarımları çok güzel basarılarızın devamını diliyorum.
    2 yıldan fazla önce
    Kaan Curka
    Mobilya dekorasyonuna mermer de eklenince ortaya çok şık ve sağlam ürünler çıkıyor hem de göze hitap ediyor
    2 yıldan fazla önce
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