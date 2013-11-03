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özay ahşap
Bahçe Ürünleri Istanbul
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    • özay ahşap, özay ahşap özay ahşap BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    özay ahşap, özay ahşap özay ahşap BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    özay ahşap, özay ahşap özay ahşap BahçeSalıncak & Oyuncaklar
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    özay ahşap

    Özay Ahşap kısa zamanda pek çok yapıya başarıyla imzasını atmıştır Çalışma prensibimiz kesinlikle müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olup Daima çizgisini korumaktadır. Bu nedenle Firmamızın Ahşap yapı sektöründe özellikle Marmara bölgesi ve çevresinde Kaliteli bir yere sahiptir.

    Çok çeşitli ürün yelpazesini de bünyesinde barındıran Özay Ahşap Ahşap ev, Ahşap Panel ev , Kütük ev, bungalov kameriye, kış bahçesi pergole, oturma Bankları , Hazır mutfak Ahşap kapı pencere Sauna gibi birçok ürün çeşidi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

    Ahşap mobilya dekorasyon alanında, iş yeri dekorasyon, ofis dekorasyon, bar dekorasyon, restoran dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev dekorasyon, bahçe dekorasyonu işlerinde, mimari tasarım, dizayn, üretimi ve uygulamaları...

    Yaşadığınız mekanı size özel kılan, sizin tercihleriniz ve hayallerinizdir. Ahşap sıcaklığını, sağlığını ve şıklığıyla yaşadığınız  mekanları size özel kılalım... Özay Ahşap

    Hizmetler
    Ardiye Bağ & Bahçe Çitleri Bekçi ve Güvenlik Kulübesi Bungolav Ağaç Evleri Çocuk Oyun Evleri Çocuk Oyun Parkları Çöp Kovaları Diğerleri Giriş Takları Kamelya Kantin & Büfe Köpek Kulübesi Kütük Ev Pergole & Veranda Piknik Masası & Bank
    Hizmet alanları
    türkiye
    Adres
    Elmalıkent Mah. Eşref Bitlis Cad. Akseki sk. No:44A Ümraniye / İSTANBUL
    Istanbul
    Türkiye
    +90-2166303236 www.ozayahsap.com
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