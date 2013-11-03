Özay Ahşap kısa zamanda pek çok yapıya başarıyla imzasını atmıştır Çalışma prensibimiz kesinlikle müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olup Daima çizgisini korumaktadır. Bu nedenle Firmamızın Ahşap yapı sektöründe özellikle Marmara bölgesi ve çevresinde Kaliteli bir yere sahiptir.

Çok çeşitli ürün yelpazesini de bünyesinde barındıran Özay Ahşap Ahşap ev, Ahşap Panel ev , Kütük ev, bungalov kameriye, kış bahçesi pergole, oturma Bankları , Hazır mutfak Ahşap kapı pencere Sauna gibi birçok ürün çeşidi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Ahşap mobilya dekorasyon alanında, iş yeri dekorasyon, ofis dekorasyon, bar dekorasyon, restoran dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev dekorasyon, bahçe dekorasyonu işlerinde, mimari tasarım, dizayn, üretimi ve uygulamaları...

Yaşadığınız mekanı size özel kılan, sizin tercihleriniz ve hayallerinizdir. Ahşap sıcaklığını, sağlığını ve şıklığıyla yaşadığınız mekanları size özel kılalım... Özay Ahşap