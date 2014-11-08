Kişiye Özel Tasarımlar:

Kişiye özel, hikayesi olan tasarımlarımızla anılarınız ya da hayalleriniz bitkilerle hayat buluyor ve evinizin, ofisinizin bir köşesinde büyüteceğiniz bahçelere dönüşüyor.

Hediyelikler:

Organizasyon Hediyelikleri

Konsepte uygun şekilde revize edilebilen, farklı seçenekler halinde sunduğumuz hediyeliklerimizi organizasyon ve davetleriniz için tercih edebilirsiniz.

Kurumsal Hediyelikler

Terrarium House sunduğu farklı alternatiflerle kurumsal hediye anlayışını değiştirmeyi hedefler. Ürün lansmanı, konferans, açılış gibi etkinliklerde ve yılbaşı, bayram, kuruluş yıldönümü gibi özel günlerde firmaların hediye arayışına çözümler üretir.

Teraryum Takılar:

Terrarium House tasarımı yaşayan takılar ile doğayı üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Workshoplar:

Atölye Workshop

Terrarium House'un her ay düzenlenen ''Hayal edin!'' konseptli teraryum atölye workshoplarında kendi küçük dünyalarınızı tasarlayabilirsiniz.

Kurumsal Workshop

Kurumsal workshoplarımız firma çalışanları ya da müşterileri için farklı konseptlerde düzenlenen workshoplardır.