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Terrarium House
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Kişiye Özel Tasarım Örnekleri, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Kişiye Özel Tasarım Örnekleri, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Kişiye Özel Tasarım Örnekleri, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    +9
    Kişiye Özel Tasarım Örnekleri
    Hediyelikler, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Hediyelikler, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Hediyelikler, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    +1
    Hediyelikler
    Bijoux, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Bijoux, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    Bijoux, Terrarium House Terrarium House Ev İçiBitki & Aksesuarlar
    +2
    Bijoux

    Kişiye Özel Tasarımlar:

    Kişiye özel, hikayesi olan tasarımlarımızla anılarınız ya da  hayalleriniz bitkilerle hayat buluyor ve evinizin, ofisinizin bir köşesinde büyüteceğiniz bahçelere dönüşüyor.

    Hediyelikler:

    Organizasyon Hediyelikleri

    Konsepte uygun şekilde revize edilebilen, farklı seçenekler halinde sunduğumuz hediyeliklerimizi organizasyon ve davetleriniz için tercih edebilirsiniz.  

    Kurumsal Hediyelikler

    Terrarium House sunduğu farklı alternatiflerle kurumsal hediye anlayışını değiştirmeyi hedefler. Ürün lansmanı, konferans, açılış gibi etkinliklerde  ve  yılbaşı, bayram, kuruluş  yıldönümü gibi özel günlerde firmaların  hediye arayışına çözümler üretir.

    Teraryum Takılar:

    Terrarium House tasarımı yaşayan takılar ile doğayı üzerinizde taşıyabilirsiniz.

    Workshoplar:

    Atölye Workshop

    Terrarium House'un her ay düzenlenen ''Hayal edin!'' konseptli teraryum  atölye workshoplarında kendi küçük dünyalarınızı tasarlayabilirsiniz.

    Kurumsal Workshop

    Kurumsal workshoplarımız firma çalışanları ya da müşterileri  için farklı konseptlerde düzenlenen workshoplardır.

    Hizmetler
    Kişiye Özel Teraryum Tasarımları / Hediyelikler / Teraryum takılar / Workshoplar-Kurumsal Workshoplar
    Adres
    İstanbul
    Türkiye
    +90-5324010374 www.terrariumhouse.com
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