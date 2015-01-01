Olimpos Seramik

Seramik tasarımcısı Ufuk Özçizme tarafından kurulan Olimpos Seramik Atölyesi, Takı tasarımcısı Elif Özçizme ve seramik tasarımcısı Ayşenur Üzümcü ile birlikte küçük bir aile projesidir. Küçük bir atölyeden oluşan Olimpos Seramik, ev dekoru, sofra takımları ve takı tasarımı alanında hayalleri ve fikirleri olan sanatsal bir girişimdir. Atölyemizde tamamen bağımsız ve özgün tasarımlar peşindeyiz.

Seramik, dört ana element olan Ateş - Hava - Su ve Toprağı aynı anda en yalın ve en sade şekilde kullanabilen tek sanat dalıdır. Bu sadelik ve yalınlıkla yapılan her bir parçanın yer yüzünün gücünü yansıttığını düşünürken, bu güçten ilham alarak seramik sanatının antik ve etnik geçmişini, çağdaş ve modern şekli ile yansıtmaya çalışmak öncelikli vizyonumuzdur.

Sayfamızda ki tüm ürünler el yapımı ve tektir. Siparişini verdiğiniz her bir ürünü atölyemizde sizin için yeniden üretiriz ve size özel olur.

Atölyemizde çoğunlukla yarı saydam parlak kristal sırları kullanmaktayız. Tüm çalışmalarımıza önce 900℃ ön pişirim, ardınan 1040 - 1180℃ ikinci pişirim uyguluyoruz. Böylece yıllarca ilk günkü gibi görünecek olan renkleri elde ediyoruz.

Teslimat Bilgisi: Seçeceğiniz el yapımı seramik ürünler ön ödemeli yapılmaktadır. Seçmiş olduğunuz ürünler elimizde hazır varsa aynı gün içerisinde kargoya veriyoruz. Siparişiniz üzerinde özelleştirme talep edebilirsiniz. İsim, Söz, Yazı, Logo, Marka vb.. Siparişlerinizin yapım ve teslim süresi seçtiğiniz ürün ve adete göre ortalama 1-30 gün aralığındadır. ( istisnai adet ve siparişlerde bu süreyi geçebiliyoruz ) Siparişleriniz atölyemizden çıktıktan sonra kargo takip bilgilerini içeren bir e-posta göndereceğiz. Siparişinizi güvenli paketleme yaparak göndeririz. Ürünleriniz kargoya verildikten sonra ortalama 3 iş günü içinde adresinize teslim edilir.

(Covid19 önlemleri çerçevesinde, kargo firmalarınca bu süre aşılabilmektedir)







