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Olimpos Seramik
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • DEKORATİF SERAMİKLER, Olimpos Seramik Olimpos Seramik İç Dekorasyon Seramik Mavi
    DEKORATİF SERAMİKLER, Olimpos Seramik Olimpos Seramik İç Dekorasyon Seramik Mavi
    DEKORATİF SERAMİKLER, Olimpos Seramik Olimpos Seramik İç Dekorasyon Seramik Yeşil
    +3
    DEKORATİF SERAMİKLER
    Kahve Fincanları Bardaklar Kupalar, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar Seramik Beyaz
    Kahve Fincanları Bardaklar Kupalar, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar Seramik Siyah
    Kahve Fincanları Bardaklar Kupalar, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar Seramik Kırmızı
    +6
    Kahve Fincanları Bardaklar Kupalar
    Hitit Çanağı Toprak Kap, Olimpos Seramik Olimpos Seramik SanatSanat Eserleri Seramik Kahverengi
    Hitit Çanağı Toprak Kap
    Sufi İstanbul-Beyaz, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Sufi İstanbul-Beyaz, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    Sufi İstanbul-Beyaz, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar
    +6
    Sufi İstanbul-Beyaz
    Kabartmalı El Yapımı Çay & Kahve Fincanları, Olimpos Seramik Olimpos Seramik MutfakYemek Takımı & Bardaklar Seramik Turuncu
    Kabartmalı El Yapımı Çay & Kahve Fincanları
    El Yapımı Dekoratif Seramik Çerçeveler, Olimpos Seramik Olimpos Seramik SanatSanat Eserleri Seramik Beyaz
    El Yapımı Dekoratif Seramik Çerçeveler
    Hepsini göster: 12 proje

    Olimpos Seramik

    Seramik tasarımcısı Ufuk Özçizme tarafından kurulan Olimpos Seramik Atölyesi, Takı tasarımcısı Elif Özçizme ve seramik tasarımcısı Ayşenur Üzümcü ile birlikte küçük bir aile projesidir. Küçük bir atölyeden oluşan Olimpos Seramik, ev dekoru, sofra takımları ve takı tasarımı alanında hayalleri ve fikirleri olan sanatsal bir girişimdir. Atölyemizde tamamen bağımsız ve özgün tasarımlar peşindeyiz.  

    Seramik, dört ana element olan Ateş - Hava - Su ve Toprağı aynı anda en yalın ve en sade şekilde kullanabilen tek sanat dalıdır. Bu sadelik ve yalınlıkla yapılan her bir parçanın yer yüzünün gücünü yansıttığını düşünürken, bu güçten ilham alarak seramik sanatının antik ve etnik geçmişini, çağdaş ve modern şekli ile yansıtmaya çalışmak öncelikli vizyonumuzdur.

    Sayfamızda ki tüm ürünler el yapımı ve tektir. Siparişini verdiğiniz her bir ürünü atölyemizde sizin için yeniden üretiriz ve size özel olur. 

    Atölyemizde çoğunlukla yarı saydam parlak kristal sırları kullanmaktayız. Tüm çalışmalarımıza önce 900℃ ön pişirim, ardınan 1040 - 1180℃ ikinci pişirim uyguluyoruz.  Böylece yıllarca ilk günkü gibi görünecek olan renkleri elde ediyoruz.

    Teslimat Bilgisi: Seçeceğiniz el yapımı seramik ürünler ön ödemeli yapılmaktadır. Seçmiş olduğunuz ürünler elimizde hazır varsa aynı gün içerisinde kargoya veriyoruz. Siparişiniz üzerinde özelleştirme talep edebilirsiniz. İsim, Söz, Yazı, Logo, Marka vb.. Siparişlerinizin yapım ve teslim süresi seçtiğiniz ürün ve adete göre ortalama 1-30 gün aralığındadır. ( istisnai adet ve siparişlerde bu süreyi geçebiliyoruz ) Siparişleriniz atölyemizden çıktıktan sonra kargo takip bilgilerini içeren bir e-posta göndereceğiz. Siparişinizi  güvenli paketleme yaparak göndeririz. Ürünleriniz kargoya verildikten sonra ortalama 3 iş günü içinde adresinize teslim edilir. 

    (Covid19 önlemleri çerçevesinde, kargo firmalarınca bu süre aşılabilmektedir)



    Hizmetler
    • Seramik
    • Çömlek
    • Sanat
    • Dekorasyon
    Hizmet alanları
    Türkiye, Bakırköy, ve İstanbul
    Adres
    Hat üstü Sk. Basınköy Mh.
    34153 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5364669106 www.olimposseramik.art
    Yasal mülkiyet

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