Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar

Sizler için kullanışlı, sağlıklı ve keyifli mekanlar oluşturabilmek adına, mimar, mühendis, teknikerler ve uzman proje uygulama ekibimizden oluşan kadromuz, yönettikleri tasarımlarla hizmet vermektedir. ROCK STONE projelerde genel olarak oluşumun belirlenmesi için, detaylı modellemeler yaparak, nihai tasarımı oluşturup, bütçe, iş programı, malzeme ve aksesuar seçimleriyle projenin her bir detayında sizlerle birlikte adım adım ilerlemektedir. Amacımız size özel tasarlanan dilediğiniz yaşam alanlarını yıllarca gönül rahatlığıyla kullanmanızdır.
- Hizmetler
- doğal taş
- fiber panel
- kültür tuğla
- canlı sıva
- Hizmet alanları
- Tüm Türkiye ve ANTALYA
- Adres
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Topçular Mah. Aspendos Bulvarı No 161/A Muratpaşa Antalya
07300 Antalya
Türkiye
+90-4449760 www.rockstone.com.tr