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Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar
Dekoratörler Antalya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Doğal Taş Uygulamaları, Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Modern Duvar & Zemin
    Doğal Taş Uygulamaları, Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Modern Duvar & Zemin
    Doğal Taş Uygulamaları, Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Rock Stone Doğal Taş Mimari Uygulamalar Modern Duvar & Zemin
    +23
    Doğal Taş Uygulamaları

    Sizler için kullanışlı, sağlıklı ve keyifli mekanlar oluşturabilmek adına, mimar, mühendis, teknikerler ve uzman proje uygulama ekibimizden oluşan kadromuz, yönettikleri tasarımlarla hizmet vermektedir. ROCK STONE projelerde genel olarak oluşumun belirlenmesi için, detaylı modellemeler yaparak, nihai tasarımı oluşturup, bütçe, iş programı, malzeme ve aksesuar seçimleriyle projenin her bir detayında sizlerle birlikte adım adım ilerlemektedir. Amacımız size özel tasarlanan dilediğiniz yaşam alanlarını yıllarca gönül rahatlığıyla kullanmanızdır.

    Hizmetler
    • doğal taş
    • fiber panel
    • kültür tuğla
    • canlı sıva
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye ve ANTALYA
    Adres
    Topçular Mah. Aspendos Bulvarı No 161/A Muratpaşa Antalya
    07300 Antalya
    Türkiye
    +90-4449760 www.rockstone.com.tr

    Değerlendirmeler

    tuğrul türkmen
    Profosyenel firma zamanında teslimat uygun fiyat politikası .ürün çeşitliliği en önemlisi Antalya'da şömine sektöründe hizmet veriyorum ve bu zamana kadar çok firmayla ihtiyacımız olan dekor taşlarla ilgili ihtiyacımızı karşılıyoruz ve bu zamana kadar hiç bir sorun yaşamadık.inşallah hayırlı ömürler içinde nice projelerde başarıya hep beraber roks stone ailesiyle ulaşmak dileğiyle.teşekkürler yeliz hanım teşekkürler Turgut abi teşekkürler deniz kardeşim.
    3 ay önce
    Bulent Donmez
    yaklaşık 4 yıl önce
    Sezgin özcan
    İlgi fiyat çok iyi
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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