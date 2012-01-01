GÜNAY MİMARLIK

Günay Mimarlık İnş. Ltd. Şti. 1994 yılından itibaren müşavirlik başta olmak üzere güncel mimari proje ve uygulama hizmetlerinin bütün aşamalarında uzmanlaşmıştır. Avan projeden başlayarak kesin proje, uygulama projesi, mesleki kontrollük, proje yönetimi, müteahhitlik gibi çeşitli hizmetler, iş tanımları içinde yer alan resmi kurum bağlantıları da dahil olmak üzere özenle sunulmaktadır.Kuruluşundan bu yana üstlenilen her projenin başarıya ulaşması sağlanmıştır.Gaziantep ve çevre illerde bir çok konut,ofis,villa ve birçok ticari alanın tasarımı yapılmıştır.