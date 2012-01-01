현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
GÜNAY MİMARLIK
İnşaat Şirketleri Gaziantep
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • SAFİR KONAKLARI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Bahçe
    SAFİR KONAKLARI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Bahçe
    SAFİR KONAKLARI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Mutfak
    +8
    SAFİR KONAKLARI
    Bağ evi projesi, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Bahçe
    Bağ evi projesi, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Bahçe
    Bağ evi projesi, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Evler
    +2
    Bağ evi projesi
    OFİS BİNASI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Ticari alanlar
    OFİS BİNASI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Ticari alanlar
    OFİS BİNASI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Ticari alanlar
    +4
    OFİS BİNASI
    MİMARLIK OFİS TASARIMI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Ticari alanlar
    MİMARLIK OFİS TASARIMI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Çalışma Odası
    MİMARLIK OFİS TASARIMI, GÜNAY MİMARLIK GÜNAY MİMARLIK Modern Çalışma Odası
    +3
    MİMARLIK OFİS TASARIMI

    Günay Mimarlık İnş.  Ltd. Şti. 1994 yılından itibaren müşavirlik başta olmak üzere güncel mimari proje ve uygulama hizmetlerinin bütün aşamalarında uzmanlaşmıştır.  Avan projeden başlayarak kesin proje, uygulama projesi, mesleki kontrollük, proje yönetimi, müteahhitlik  gibi çeşitli hizmetler, iş tanımları içinde yer alan resmi kurum bağlantıları da dahil olmak üzere özenle sunulmaktadır.Kuruluşundan bu yana üstlenilen her projenin başarıya ulaşması sağlanmıştır.Gaziantep ve çevre illerde bir çok konut,ofis,villa ve birçok ticari alanın tasarımı yapılmıştır.

    Hizmet alanları
    gaziantep
    Adres
    Pancarlı mah. 8 Nolu cad. NO:29
    27010 Gaziantep
    Türkiye
    +90-3423386066
      Add SEO element