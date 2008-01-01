Unlimited Design, 2008 yılında, İç Mimar Selina Kazazoğlu tarafından kurulmuştur. Unlimited Design bünyesinde oluşturulan tasarımlar, ortam fonksiyonu ve kullanıcının karakteri ön planda tutularak oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, temel hedef, güncel teknoloji ve yepyeni materyallerle sıradışı tasarımlar yaratmaktır.
- Hizmetler
- iç Mimari Tasarım
- İç Mimari Uygulama
- Çevre Düzenlemesi
- ürün tasarımı
- Hizmet alanları
- iç mimarlık, peyzaj, ve ürün tasarımı
- Adres
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10006 Sokak No: 64 A.O.S.B. Çiğli
35620 İzmir
Türkiye
+90-2323241422 unlimitedesign.net