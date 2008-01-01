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Unlimited Design
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Alaçatı Köstem Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Alaçatı Köstem Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Alaçatı Köstem Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    +11
    Alaçatı Köstem Hotel
    Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    +20
    Aialoft Ayayorgi
    Karsıyaka Private Residence, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Karsıyaka Private Residence, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Karsıyaka Private Residence, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    +13
    Karsıyaka Private Residence
    Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design Minimalist Balkon, Veranda & Teras
    Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design Minimalist Balkon, Veranda & Teras
    Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design Minimalist Balkon, Veranda & Teras
    +10
    Mamurbaba Summer House
    Doga Thermal & Spa Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Doga Thermal & Spa Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    Doga Thermal & Spa Hotel, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
    +14
    Doga Thermal & Spa Hotel

    Unlimited Design, 2008 yılında, İç Mimar Selina Kazazoğlu tarafından kurulmuştur. Unlimited Design bünyesinde oluşturulan tasarımlar, ortam fonksiyonu ve kullanıcının karakteri ön planda tutularak oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, temel hedef, güncel teknoloji ve yepyeni materyallerle sıradışı tasarımlar yaratmaktır.

    Hizmetler
    • iç Mimari Tasarım
    • İç Mimari Uygulama
    • Çevre Düzenlemesi
    • ürün tasarımı
    Hizmet alanları
    iç mimarlık, peyzaj, ve ürün tasarımı
    Adres
    10006 Sokak No: 64 A.O.S.B. Çiğli
    35620 İzmir
    Türkiye
    +90-2323241422 unlimitedesign.net
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