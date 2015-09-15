Point Peyzaj Mimarlığı

2013 yılında Peyzaj Mimarı Serkan KÜLAHCI tarafından kurulmuştur. Hydroseeding ile başlayan peyzaj faaliyetleri 2015 yılında fidanlık kuruluşu ile devam etmiştir. Hali hazırda uzman kadro ve tecrubeleriyle Peyzaj Sektöründe gerçek Peyzaj algısını oluşturmayı misyon edinmiştir. Şehrinde ve bölgesinde öncelikle müşteri odaklılığı benimsemiş ve doğru peyzaj prensipleri doğrultusunda projeler üretmek vizyonu halini almıştır.
- Hizmetler
- Peyzaj mimarlığı proje hizmeti
- Peyzaj mimarisi faaliyetleri
- Peyzaj mimalığı danışmanlık faaliyetleri
- Sert ve Yumuşak Peyzaj detaylandırması
- Peyzaj Ruhsat Projeleri
- İthal ve Yerli Süs Bitkileri Satışı
- Otomatik Sulama Sistemleri
- Hizmet alanları
- Gaziantep ve Bölgesi ve GAZİANTEP
- Adres
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KÜÇÜKKIZILHİSAR MAH. HALEP BUL. No:32
27260 Gaziantep
Türkiye
+90-5322304300 www.pointpeyzaj.net