현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Point Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarları Gaziantep
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Özel Poliklinik Giriş Düzenlemesi, Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Modern Bahçe
    Özel Poliklinik Giriş Düzenlemesi, Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Modern Bahçe
    Özel Poliklinik Giriş Düzenlemesi, Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Modern Bahçe
    +6
    Özel Poliklinik Giriş Düzenlemesi
    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - YOSUN DUVAR ve TERRARIUM, Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Modern Duvar & Zemin
    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - YOSUN DUVAR ve TERRARIUM, Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Modern Duvar & Zemin
    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - YOSUN DUVAR ve TERRARIUM, Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Modern Duvar & Zemin
    +8
    GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - YOSUN DUVAR ve TERRARIUM
    TÜRK KIZILAYI SURİYE GÖÇMEN KAMPI SURUÇ , Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Klasik Bahçe
    TÜRK KIZILAYI SURİYE GÖÇMEN KAMPI SURUÇ , Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Klasik Bahçe
    TÜRK KIZILAYI SURİYE GÖÇMEN KAMPI SURUÇ , Point Peyzaj Mimarlığı Point Peyzaj Mimarlığı Klasik Bahçe
    +6
    TÜRK KIZILAYI SURİYE GÖÇMEN KAMPI SURUÇ

    2013 yılında Peyzaj Mimarı Serkan KÜLAHCI tarafından kurulmuştur. Hydroseeding ile başlayan peyzaj faaliyetleri 2015 yılında fidanlık kuruluşu ile devam etmiştir. Hali hazırda uzman kadro ve tecrubeleriyle Peyzaj Sektöründe gerçek Peyzaj algısını oluşturmayı misyon edinmiştir. Şehrinde ve bölgesinde öncelikle müşteri odaklılığı benimsemiş ve doğru peyzaj prensipleri doğrultusunda projeler üretmek vizyonu halini almıştır.  

    Hizmetler
    • Peyzaj mimarlığı proje hizmeti
    • Peyzaj mimarisi faaliyetleri
    • Peyzaj mimalığı danışmanlık faaliyetleri
    • Sert ve Yumuşak Peyzaj detaylandırması
    • Peyzaj Ruhsat Projeleri
    • İthal ve Yerli Süs Bitkileri Satışı
    • Otomatik Sulama Sistemleri
    Hizmet alanları
    Gaziantep ve Bölgesi ve GAZİANTEP
    Adres
    KÜÇÜKKIZILHİSAR MAH. HALEP BUL. No:32
    27260 Gaziantep
    Türkiye
    +90-5322304300 www.pointpeyzaj.net

    Değerlendirmeler

    İbrahim Halil TAŞDEMİR
    💯
    yaklaşık 1 yıl önce
    mesut has
    Aradığınız her çeşit fidan ve çiçek fidesi var
    yaklaşık 1 yıl önce
    egmsibersoft Resul Yazgan
    Çok güzel bir yer, fiyatları gayet uygun, güler yüzlü ve samimi hizmetleri var. Herkesin memnun kalabileceği bir işletme
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element