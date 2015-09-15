Point Peyzaj Mimarlığı

Eğimli arazide bahçe düzenlemesi için 8 teknik

Bahçe düzenlemesi, bahçe peyzajı yapmak veya dört mevsim yeşil kalacak bahçe için tasarımlar yapmak, bitki seçmek zorlu bir süreçken eğimli arazilere bahçe yapmak ise daha zorlu bir süreçtir.

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