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BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Bahçe Ürünleri Gaziemir
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ÇİÇEKLİKLER, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeSera & Çardaklar
    ÇİÇEKLİKLER, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeSaksı & Vazolar
    ÇİÇEKLİKLER, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
    +36
    ÇİÇEKLİKLER
    DUVAR PANOLARI, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    DUVAR PANOLARI, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    DUVAR PANOLARI, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    +25
    DUVAR PANOLARI
    TRABZAN & BALKON KORKULUĞU, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    TRABZAN & BALKON KORKULUĞU, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    TRABZAN & BALKON KORKULUĞU, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +6
    TRABZAN & BALKON KORKULUĞU
    SÜTUNLAR, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    SÜTUNLAR, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    SÜTUNLAR, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    +12
    SÜTUNLAR
    YER DÖŞEMELERİ, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    YER DÖŞEMELERİ, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    YER DÖŞEMELERİ, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    +7
    YER DÖŞEMELERİ
    ÖZEL BAHÇE ÜRÜNLERİ, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Havuz
    ÖZEL BAHÇE ÜRÜNLERİ, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeHavuz & Göletler
    ÖZEL BAHÇE ÜRÜNLERİ, BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    +7
    ÖZEL BAHÇE ÜRÜNLERİ
    Hepsini göster: 7 proje

    Beton saksı ,  bahçe duvarı, trabzan, balkon korkuluğu, yer döşemesi ve sütun  imalatı ile İzmir' de lider firmadır. Firmamız 1994 yılında kurulmuştur. Prefabrik olarak hazırlanmış bahçe duvarları, balkon korkulukları, yer döşemeleri, cephe kaplamaları, sütunlar ve çiçeklikler üretmektedir. İmalat ve dizaynda güncel teknoloji ve yenilikler takip edilmekte, yüksek kalitede agrega, çimento, demir, elyaf ve kimyasallar test edilerek TSE normlarına uygun üretim yapılmaktadır. Mamüllerimiz PATENT güvencesi altındadır ve BAHÇE DEKOR LTD. ŞTİ. tarafından garantili olarak sunulur. Tüm kurum, kuruluş ve özel mekanlara hizmet verilmektedir

    Hizmet alanları
    İzmir ve GAZİEMİR
    Adres
    MENDERES CADDESİ N:5 GAZİEMİR / İZMİR
    35410 Gaziemir
    Türkiye
    +90-2322745665 www.bahcedekor.com
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