BAHÇE DEKOR Beton Bahçe Elemanları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Beton saksı , bahçe duvarı, trabzan, balkon korkuluğu, yer döşemesi ve sütun imalatı ile İzmir' de lider firmadır. Firmamız 1994 yılında kurulmuştur. Prefabrik olarak hazırlanmış bahçe duvarları, balkon korkulukları, yer döşemeleri, cephe kaplamaları, sütunlar ve çiçeklikler üretmektedir. İmalat ve dizaynda güncel teknoloji ve yenilikler takip edilmekte, yüksek kalitede agrega, çimento, demir, elyaf ve kimyasallar test edilerek TSE normlarına uygun üretim yapılmaktadır. Mamüllerimiz PATENT güvencesi altındadır ve BAHÇE DEKOR LTD. ŞTİ. tarafından garantili olarak sunulur. Tüm kurum, kuruluş ve özel mekanlara hizmet verilmektedir