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SAMARA YAPI
İnşaat Şirketleri Bursa
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    • SAMARA YAPI
    SAMARA YAPI
    SAMARA YAPI
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    1989'da Karadeniz Bölgesinde hizmetimize başladık. Usta kadromuz ile 2007 yılında Bursa'da hizmetimize başladık ve devam etmekte kararlıyız. Sağlam işçiliğimiz ve güvenilir ekibimiz ile siz değerli müşterilerimizin isteklerini karşılamak için buradayız.

    Yenilikçi bir şirket olarak geleceği şekillendirme amacımız ile siz müşterilerimizin mutfak tadilatlarınızı, banyo tadilatlarınızı ve tüm dekorasyon gerektiren bölümlerinize ANAHTAR TESLİM hizmet sunarız. MAHMUT SARIKAYA : 05327983734

    Hizmetler
    • Kalıp
    • demir
    • tuğla
    • sıva
    • alçı
    • iç-dış mantolama
    • çelik çatı
    • prefabrik ev Boya badana
    • parke
    • kartonpiyer
    • cam-pencere
    • kapı
    • fayans
    • mermer
    • su tesisatı
    • elektrik
    • çelik kapı
    • ters tavan
    • granit
    • Banyo ve mutfak dolabı montajı
    • Duşa kabin ve klozet yenileme
    • Çevre düzenleme
    • ve istediğiniz şekilde daire yenileme işleriniz yapılır.
    • Hepsini göster: 23 hizme
    Hizmet alanları
    • Ev yenileme dekorasyon işleri
    • Bursa
    Adres
    Demirtaş barbaros mahallesi 443,sokak
    16000 Bursa
    Türkiye
    +90-5327983734 www.samarayapi.com
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