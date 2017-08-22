SAMARA YAPI

1989'da Karadeniz Bölgesinde hizmetimize başladık. Usta kadromuz ile 2007 yılında Bursa'da hizmetimize başladık ve devam etmekte kararlıyız. Sağlam işçiliğimiz ve güvenilir ekibimiz ile siz değerli müşterilerimizin isteklerini karşılamak için buradayız.
Yenilikçi bir şirket olarak geleceği şekillendirme amacımız ile siz müşterilerimizin mutfak tadilatlarınızı, banyo tadilatlarınızı ve tüm dekorasyon gerektiren bölümlerinize ANAHTAR TESLİM hizmet sunarız. MAHMUT SARIKAYA : 05327983734
- Hizmetler
- Kalıp
- demir
- tuğla
- sıva
- alçı
- iç-dış mantolama
- çelik çatı
- prefabrik ev Boya badana
- parke
- kartonpiyer
- cam-pencere
- kapı
- fayans
- mermer
- su tesisatı
- elektrik
- çelik kapı
- ters tavan
- granit
- Banyo ve mutfak dolabı montajı
- Duşa kabin ve klozet yenileme
- Çevre düzenleme
- ve istediğiniz şekilde daire yenileme işleriniz yapılır.
- Hepsini göster: 23 hizme
- Hizmet alanları
- Ev yenileme dekorasyon işleri
- Bursa
- Adres
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Demirtaş barbaros mahallesi 443,sokak
16000 Bursa
Türkiye
+90-5327983734 www.samarayapi.com