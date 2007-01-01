HAKKIMIZDA

Firmamız YILMAZ AĞAÇ SANAYİ 1994 yılında kurulmuş olup Isparta ,bugün işletmemiz Antalya ve diğer bölgeler de hizmet vererek ahşap merdiven, sauna, pergole, kameriye, mobilya, ağaç torna işlerini geliştirerek 2007 yılında markalaşma yolunda ilk adımını atmış ve 2009 Yılında DECOHOUSE Markası adı altında Türkiye genelinde çalışmalarına hız vermiştir.

Firmamız kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 2023 yılında Dünya pazarındaki yerimizi almak için tüm çabalarımız devam etmektedir.Decohouse markası adı altında, modüler, ürün grupları belirlenmiş, özel ve seri tasarımlara geçmeyi hedeflemekteyiz. Bu yoldaki çalışmalarımız hızla sürmekte ürettiğimiz ürünlerde gerek işçilik, gerekse malzeme yönünden gösterdiğimiz özenle daha iyiyi hedefleyen bir yönetim politikası izliyoruz.