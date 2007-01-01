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Decohouse
Merdiven ve Korkuluklar Antalya
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • L MERDİVEN, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    L MERDİVEN, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    L MERDİVEN, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    L MERDİVEN
    BETON MERDİVEN ÜZERİNE AHŞAP BASAMAK KAPLAMA, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    BETON MERDİVEN ÜZERİNE AHŞAP BASAMAK KAPLAMA, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    BETON MERDİVEN ÜZERİNE AHŞAP BASAMAK KAPLAMA, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    BETON MERDİVEN ÜZERİNE AHŞAP BASAMAK KAPLAMA
    U MERDİVEN KAVİSLİ 030, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    U MERDİVEN KAVİSLİ 030, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    U MERDİVEN KAVİSLİ 030, Decohouse Decohouse İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    U MERDİVEN KAVİSLİ 030

    HAKKIMIZDA 

    Firmamız YILMAZ AĞAÇ SANAYİ 1994 yılında kurulmuş olup Isparta ,bugün işletmemiz Antalya ve diğer bölgeler de hizmet vererek ahşap merdiven, sauna, pergole, kameriye, mobilya, ağaç torna işlerini geliştirerek 2007 yılında markalaşma yolunda ilk adımını atmış ve 2009 Yılında DECOHOUSE Markası adı altında Türkiye genelinde çalışmalarına hız vermiştir.

    Firmamız kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 2023 yılında Dünya pazarındaki yerimizi almak için tüm çabalarımız devam etmektedir.Decohouse markası adı altında, modüler, ürün grupları belirlenmiş, özel ve seri tasarımlara geçmeyi hedeflemekteyiz. Bu yoldaki çalışmalarımız hızla sürmekte ürettiğimiz ürünlerde gerek işçilik, gerekse malzeme yönünden gösterdiğimiz özenle daha iyiyi hedefleyen bir yönetim politikası izliyoruz.

    Hizmetler
    • ahşap merdiven
    • mutfak dolapları
    • amerikan panel ve cnc lake kapılar
    Hizmet alanları
    • Antalya
    • burdur
    • alanya
    • manavgat
    • ısparta
    • mugla marmaris
    • bodrum
    • denizli
    • istanbul
    • izmir
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    Avni Tolunay Mah.4509 Sk No :20 Kepez
    07220 Antalya
    Türkiye
    +90-2422270014 www.decohouse.com.tr

    Değerlendirmeler

    coskun cildizogullari
    2 yıldan fazla önce
    omer palabiyik
    yaklaşık 2 yıl önce
    Burak Yılmaz
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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