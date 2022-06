1995 yılında İç Mimar Suat Kaya tarafından Chicago’da kurulan Design Workers Co. Inc. kısa sürede Türkiye’nin de önde gelen iç mimarlık firmaları arasında yer almıştır. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve ülkemizde İlk zamanlar daha çok konut dekorasyonları ağırlıklı çalışan firma bugün gerek ev mobilyası, gerek ofis, otel, restaurant, mağaza gerekse kişiye özel özgün tasarımları ile proje tasarım detaylı uygulama alanlarında kendini kısa sürede geliştirmiştir. Kalite düzeyini daima koruyan yapısı, modern iç mimari prensiplerinden ödün vermeksizin özgün çalışmalara imza atan firma, global stilin Türkiye’de öncüsü olmuş ve günümüzde de başarılı çalışmalarını gelişmiş teknolojik ve teknik kadrosu ile 20 yıldır Chambers of Interior Architects of Turkey (TMMOB İç Mimarlar odası) 546. No ile kayıtlı bir firma olarak ülkemizde sürdürmektedir.

Mükemmeliyetçi ve tecrübeli teknik ekibi, teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden yapısı, zamanlama ve disiplinli çalışmalar firmaya 25 yıla yaklaşan deneyimi ile haklı bir ün sağlamıştır.

Firma, beğeninizi kazanan tüm mobilya ve aksesuar üretimlerini, özel atölyelerinde en kaliteli şekilde gerçekleştirmektedir. Kanepe, koltuk, mobilya, mutfak, banyo… konularında yalnız ahşap işleme değil, dilediğiniz metal, cam, deri, ya da kumaş içerikli mobilyaların da üretimleri yapılmaktadır.

Felsefesi daima özgün ve en kaliteli hizmet sunmak olan Design Workers&Co. Inc. hedeflediği yüzde yüz müşteri memnuniyeti ve satış sonrası servisleri ile yurtiçi ve yurtdışında sizlere alabileceğiniz en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmektedir.