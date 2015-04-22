ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

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Kimi zaman sadece renk değişimiyle kimi zamansa yaratıcı tasarım ürünleriyle öne çıkan mutfaklara göz atacağımız yazı için 13 örnek listeledik.
Evlerimizdeki bazı yaşam alanları işlevsellik açısından, bazılarıysa estetik açıdan öne çıkarlar. Banyolarsa işlevselliğin ön planda olması gereken tasarımlara sahip olan yaşam alanlarıdır.
Mutfaklar özellikle yemek yapmayı sevenler için evlerin en önemli yaşam alanlarıdır. homify sayfalarında sık sık sizlerle pek çok örnek mutfak dekorasyonu paylaşıyoruz.