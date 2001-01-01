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Pool Office Havuzculuk
Havuz & Spa İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • İhlas Marmara Evlerinde Havuz & Havuz Güvenlik Panjuru, Pool Office Havuzculuk Pool Office Havuzculuk Bahçe havuzu
    İhlas Marmara Evlerinde Havuz & Havuz Güvenlik Panjuru, Pool Office Havuzculuk Pool Office Havuzculuk Bahçe havuzu
    İhlas Marmara Evlerinde Havuz & Havuz Güvenlik Panjuru, Pool Office Havuzculuk Pool Office Havuzculuk Sonsuzluk havuzu
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    İhlas Marmara Evlerinde Havuz & Havuz Güvenlik Panjuru

    Pool Office 2001 yılından beri başta Fransa'da olmak üzere Almanya, Lüksemburg, Belçika gibi Avrupa'nın bir çok ülkesinde havuz alanında faaliyet göstermektedir. Bu geniş montaj ve servis ağına Türkiye'yi de ekleyen Pool Office artık profesyonel kadrosuyla sadece havuz montajı konusunda değil, havuzla ilgili tüm ekipman ve konularda da hizmetinizde. Öncelikli hedefini müşteri memnuniyeti ve üst düzey kalite olarak belirleyen Pool Office Avrupa'nın en çok tercih edilen ürünleriyle siz değerli müşterilerimizi buluşturmakta kararlı.

    Hizmetler
    • Yüzme Havuzları
    • Havuz güvenlik sistemleri
    • Havuz ekipmanları
    • havuz temizliği
    • havuz örtüleri
    • İstanbul
    Hizmet alanları
    • Yüzme Havuzları
    • Havuz güvenlik sistemleri
    • Havuz ekipmanları
    • havuz temizliği
    • havuz örtüleri
    • İstanbul
    Adres
    Hakkı Yeten Cad. No: 13 C:2 D:16
    34394 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122272242 www.pooloffice.com.tr

    Değerlendirmeler

    micael milyano
    mukemmel bir calışma...... merci
    yaklaşık 1 yıl önce
    Halil BAYINDIR
    Pool Office firmasıyla tanışır tanışmaz diğer firmalardan farklı olarak teknik konulara fazlasıyla hakim olduklarını hissettim ve bu yüzden onları tercih ettim. Ortaya çıkan sonuç bu tercihimin fazlasıyla yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi !
    yaklaşık 1 yıl önce
    muzaffer
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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