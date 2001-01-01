Pool Office Havuzculuk

Pool Office 2001 yılından beri başta Fransa'da olmak üzere Almanya, Lüksemburg, Belçika gibi Avrupa'nın bir çok ülkesinde havuz alanında faaliyet göstermektedir. Bu geniş montaj ve servis ağına Türkiye'yi de ekleyen Pool Office artık profesyonel kadrosuyla sadece havuz montajı konusunda değil, havuzla ilgili tüm ekipman ve konularda da hizmetinizde. Öncelikli hedefini müşteri memnuniyeti ve üst düzey kalite olarak belirleyen Pool Office Avrupa'nın en çok tercih edilen ürünleriyle siz değerli müşterilerimizi buluşturmakta kararlı.