Seba Holding

Sektördeki 20. yılında, Seba İnşaat saygı ve hayranlık uyandıran bir çok önemli projeye imza atmanın gururu ile; merkezi konumlarda, şehrin olumsuzluklarından uzak, hızlı yaşam akışı içinde hayatı kolaylaştıran, kaliteli, konforlu konut, ofis ve otel projeleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Moda Apartmanı ile başlayan serüvenimiz bugün İstanbul ve Bodrum’da binlerce konut, ofis, iş merkezi, sinema ve otel projelerine dönüşmüş durumda. Siz de serüvenimizin bir parçası olmak ister misiniz?