İki genç mimar tarafından 2003 yılında kurulan netto mimarlık firmasının hizmet alanları içerisinde eczane, ev, ofis, apartman, spor salonu, güzellik merkezi, sağlık merkezi, otel ve kafe… gibi farklı mekan tasarımları bulunmaktadır.Biz Netto olarak; bir mekanı yaşanır kılmaktaki en önemli unsurun tasarım olduğunu ilke edinmiş, kalite ve müşteri memnuniyeti felsefelerinden asla ödün vermeden sınırsız bir mimarlık hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

AMACIMIZ; ticari kaygılardan uzak tasarım, yenilik ve yaratma isteğidir. GAYEMİZ; sanki içinde kendimiz yaşıyormuşuzcasına mekanlar yaratıp, ortaya çıkan ürünlerle gurur duyabilmek ve tüm bunları sizlerle paylaşabilmektir…