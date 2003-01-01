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netto mimarlık
Mimarlar Izmir
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Değerlendirmeler (1)
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    • İki genç mimar tarafından 2003 yılında kurulan netto mimarlık firmasının hizmet alanları içerisinde eczane, ev, ofis, apartman, spor salonu, güzellik merkezi, sağlık merkezi, otel ve kafe… gibi farklı mekan tasarımları bulunmaktadır.Biz Netto olarak; bir mekanı yaşanır kılmaktaki en önemli unsurun tasarım olduğunu ilke edinmiş, kalite ve müşteri memnuniyeti felsefelerinden asla ödün vermeden sınırsız bir mimarlık hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.
    AMACIMIZ; ticari kaygılardan uzak tasarım, yenilik ve yaratma isteğidir. GAYEMİZ; sanki içinde kendimiz yaşıyormuşuzcasına mekanlar yaratıp, ortaya çıkan ürünlerle gurur duyabilmek ve tüm bunları sizlerle paylaşabilmektir…

    Hizmetler
    proje tasarım hizmetleri uygulamalar
    Hizmet alanları
    • İçmimari
    • Mimari
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • İzmir
    Adres
    yalı cad.no:422 d:1 karşıyaka
    35540 Izmir
    Türkiye
    +232-3643072 www.netto.com.tr

    Değerlendirmeler

    Nedret Kart
    Geniş bilgi hazinesine sahip güzel bir mimarlık bürosu,
    7 ay önce
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