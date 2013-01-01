Seyit Ali GÜZEL

Birbirinden farklı büro masa modelleri

Bürolardaki en önemli mobilyalardan biri de kuşkusuz masalardır. Çalışma ortamını daha işlevsel hale getiren ve mekanın karakterini belirleyen tasarımlar içinden sektörünüze ve karakterinize en uygun seçeneklere ulaşabilmeniz için…

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