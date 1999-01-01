Yapıların dış ortam ile bağlantısını sağlayan yegâne unsurların başında pencere gelmektedir. Kullanıcı bir pencereden; kolay kullanım, güvenlik, bakım kolaylığı,uzun ömür ve yüksek bir yalıtım bekler. Pencereler ayrıca mimari açıdan da çok önemli bir cephe elemanıdır.

Günümüzdeki çevre ve konfor şartları pencerelerin önemini daha da artırmaktadır. Enerjinin pahalı olması, toplu yaşama bağlı olarak artan kirlilik ve gürültü gibi etmenler doğramanın nitelğinde belirleyici olmaktadır. Tüm bu beklentilerle en iyi doğramayı üretmek için yüksek kaliteli ürünler düzgün bir şekilde bir araya getirilmelidir. PVC profil, pencerenin bileşenlerinden sadece bir tanesidir. Bunun yanı sıra aksesuar, conta, destek sacı, yalıtım malzemesi, panjur motoru vb. ürünler de düzgün ve ihtiyaca uygun seçilmelidir. Ürün seçimlerinin doğru yapılmasının ardından, iyi bir imalat ve montaj takibiyle mükemmel bir pencere ortaya çıkacaktır. Bu amaca hizmet etmek için 1999 yılından itibaren dünyanın en önde gelen PVC profil üreticisi REHAU bünyesinde üst düzey yönetici olarak edinmiş olduğumuz tecrübe, uluslararası kalite ve imalat disiplinimizi, yine REHAU PVC Kapı-Pencere Sistemleri Üretici Bayisi olarak ATÖLYE YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK firması çatısı altında devam ettirmekteyiz. Halen 1.500 m2 pencere imalat fabrikamızda, teknoloji kalitenin ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesiyle, iki imalat hattımızla CNC İşleme Merkezi, Dijital kesim, CNC temizleme (4 servo), servo kontrollü çıta kesim ve aksesuar montaj (kanat toplama) makineleriyle uluslararası kalite standartları paralelinde imalat gerçekleştirmekteyiz. Doğramanın bir sistem olduğu ilkesiyle size hizmetlerimiz devam etmektedir.Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın yol göstericisidir.