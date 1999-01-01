현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
ATÖLYE YAPI
Pencereler Izmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TAN YAPI - CASA GOLFO, ATÖLYE YAPI ATÖLYE YAPI
    TAN YAPI - CASA GOLFO
    CEBECİ İNŞAAT - AURA, ATÖLYE YAPI ATÖLYE YAPI
    CEBECİ İNŞAAT - AURA
    PARK YAŞAM ATAŞEHİR - İZKA İNŞAAT, ATÖLYE YAPI ATÖLYE YAPI
    PARK YAŞAM ATAŞEHİR - İZKA İNŞAAT

    Yapıların dış ortam ile bağlantısını sağlayan yegâne unsurların başında pencere gelmektedir. Kullanıcı bir pencereden; kolay kullanım, güvenlik, bakım kolaylığı,uzun ömür ve yüksek bir yalıtım bekler. Pencereler ayrıca mimari açıdan da çok önemli bir cephe elemanıdır.

    Günümüzdeki çevre ve konfor şartları pencerelerin önemini daha da artırmaktadır. Enerjinin pahalı olması, toplu yaşama bağlı olarak artan kirlilik ve gürültü gibi etmenler doğramanın nitelğinde belirleyici olmaktadır. Tüm bu beklentilerle en iyi doğramayı üretmek için yüksek kaliteli ürünler düzgün bir şekilde bir araya getirilmelidir. PVC profil, pencerenin bileşenlerinden sadece bir tanesidir. Bunun yanı sıra aksesuar, conta, destek sacı, yalıtım malzemesi, panjur motoru vb. ürünler de düzgün ve ihtiyaca uygun seçilmelidir. Ürün seçimlerinin doğru yapılmasının ardından, iyi bir imalat ve montaj takibiyle mükemmel bir pencere ortaya çıkacaktır. Bu amaca hizmet etmek için 1999 yılından itibaren dünyanın en önde gelen PVC profil üreticisi REHAU bünyesinde üst düzey yönetici olarak edinmiş olduğumuz tecrübe, uluslararası kalite ve imalat disiplinimizi, yine REHAU PVC Kapı-Pencere Sistemleri Üretici Bayisi olarak ATÖLYE YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK firması çatısı altında devam ettirmekteyiz. Halen 1.500 m2 pencere imalat fabrikamızda, teknoloji kalitenin ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesiyle, iki imalat hattımızla CNC İşleme Merkezi, Dijital kesim, CNC temizleme (4 servo), servo kontrollü çıta kesim ve aksesuar montaj (kanat toplama) makineleriyle uluslararası kalite standartları paralelinde imalat gerçekleştirmekteyiz. Doğramanın bir sistem olduğu ilkesiyle size hizmetlerimiz devam etmektedir.Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın yol göstericisidir.

    Hizmetler
    • rehau pencere
    • rehau pvc
    • pvc pencere
    • alüminyum pencere
    • pvc doğrama
    • alüminyum doğrama
    Adres
    29 Ekim Mahallesi 10012/2 Sokak No:14/B – Ulukent Sanayi Sitesi
    35663 Izmir
    Türkiye
    +90-2328332344 www.rehaudizayn.com

    Değerlendirmeler

    Yigit Ali Kutuk
    Bu resimden Nasıl bir iş yaptıklarını görebilirsiniz..
    3 ay önce
    RAMAZAN MIZRAK
    Kurumsal bir firma
    yaklaşık 1 yıl önce
    Önder Okan
    aluminyum çerçeve soğuk girişi şikayeti nedeniyle yapılan iç contalardan sonra devam eden müşteri şikayeti ve talebine birkaç kere yazılmasına firma ve ilgili müdürlerine telefon açılmasına rağmen geri dönüş yok..kimsenin umuru değil..çok geniş ve rahat bir firma!!!!
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element