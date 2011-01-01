Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık

1985'ten beri mimarlık ortamı içerisindeyiz.
1994 yılından itibaren mimarlık, iç mimarlık ve yapı alanında hizmet veren iş disiplini yüksek kurumların içinde yetiştik, 2011'de kurulduk.
Mimari tasarım ve proje organizasyonu ana çatısı altında yeniye açık her çeşit proje üzerinde çalışmakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz, ayrıca fotoğraf ve maket üretiyoruz.
Alışılmışın dışında söylemi olan projelerin içinde yer almak bizi mutlu ediyor.
- Hizmetler
- Mimarlık
- İç mimarlık ve Genel üstlenici
- Hizmet alanları
- istanbul ve World
- Adres
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Basınköy Mah. Karaağaç Sok. No:61 Bakırköy
34153 İstanbul
Türkiye
+90-2124266628 www.yegena.com