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Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık
Mimarlar İstanbul
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Projeler

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    • Halimoğlu Fasarit Merkez Ofis, Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık Ticari alanlar
    Halimoğlu Fasarit Merkez Ofis, Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık Ticari alanlar
    Halimoğlu Fasarit Merkez Ofis, Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık Yegena Mimari Tasarım ve Danışmanlık Ticari alanlar
    +6
    Halimoğlu Fasarit Merkez Ofis

    1985'ten beri mimarlık ortamı içerisindeyiz.

    1994 yılından itibaren mimarlık, iç mimarlık ve yapı alanında hizmet veren iş disiplini yüksek kurumların içinde yetiştik, 2011'de kurulduk.

    Mimari tasarım ve proje organizasyonu ana çatısı altında yeniye açık her çeşit proje üzerinde çalışmakta ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz, ayrıca fotoğraf ve maket üretiyoruz.

    Alışılmışın dışında söylemi olan projelerin içinde yer almak bizi mutlu ediyor.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç mimarlık ve Genel üstlenici
    Hizmet alanları
    istanbul ve World
    Adres
    Basınköy Mah. Karaağaç Sok. No:61 Bakırköy
    34153 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124266628 www.yegena.com
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