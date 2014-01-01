Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

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Eviniz küçük mü? Hiç dert etmeyin. Çağımız büyük dairelerin, geniş odaların çağı değil. Gelir düzeyi yüksek, yüzde birlik kesim içinde yer alan mutlu azınlıktansanız sözümüz elbette size değil ancak kalan yüzde doksan dokuzluk kıs…
Beton binaların çevremizi sarmaladığı günümüzde evimizde küçücük de olsa yeşillik görmek isteriz.Ancak tamamen modern hapishane olan binalar, plazalar ve gökdelenler yani kısaca beton hapishaneler buna izin vermemektedir.
Bahçe dekorasyonu en az ev dekorasyonu kadar önem kazandı. Bu alanda hizmet veren firmalar bahçeleri güzelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çeşitli süs bitkilerinden, farklı şekillerde budanmış ardıçlara, ağaçlardan Uga…