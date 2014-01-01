Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

6 maddede küçük evlerin büyük avantajları

Eviniz küçük mü? Hiç dert etmeyin. Çağımız büyük dairelerin, geniş odaların çağı değil. Gelir düzeyi yüksek, yüzde birlik kesim içinde yer alan mutlu azınlıktansanız sözümüz elbette size değil ancak kalan yüzde doksan dokuzluk kıs…

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