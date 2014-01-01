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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Genel İşyerleri Eskişehir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (25)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
    +3
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı
    Su Sporları Merkezi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Havuz
    Su Sporları Merkezi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Havuz
    Su Sporları Merkezi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Havuz
    +4
    Su Sporları Merkezi
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi SanatSanat Eserleri
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi SanatSanat Eserleri
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi SanatSanat Eserleri
    +9
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İç Dekorasyon
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İç Dekorasyon
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İç Dekorasyon
    +4
    Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
    Hizmetler
    Yerel Yönetim
    Hizmet alanları
    Yerel & Uluslararası
    Adres
    Hoşnudiye Mahallesi Şahin Cd. No:84
    26130 Eskişehir
    Türkiye
    +90-2222114000 www.tepebasi.bel.tr

    Değerlendirmeler

    Bülent C
    Erken gittim boştu işlerimi hallettim ama sabah sabah çalışanlar kendi bankolarında kahvaltı yapma derdindeydi kimse yoktu ama bekledim keyiflerini
    5 ay önce
    Mehmet Sadik Okur
    Personel iyi eğitimli güleryüzlü istediğim bilgileri verdiler teşekkür ederim.
    3 ay önce
    Ekrem Durgun
    Belediye hizmetleri yavaş, zabıta çalışmıyor, emlak vergileri akıyor, bu imkanlarla çok daha fazla şeyler yapılabilir.
    2 ay önce
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