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ARMONİ PEYZAJ LTD.ŞTİ.
Peyzaj Mimarları Eskişehir
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    • Her bir projedeki yaratıcılığa ve hassasiyete verdiği önemle, her bir projeye özgü yenilikçi yaklaşımıyla, dinamik ekip ruhuyla, işbirliğiyle,gelecek kuşaklara bırakacağımız çevrenin korunmasındaki kararlılığıyla Armoni Peyzaj şirketi, bir hayalden gerçeğe dönüştürdüğü tüm projelere aynı özeni gösterir. Benzersiz uzmanlığı ve engin deneyimleri sayesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında inşaat sektörüne daha büyük katkılar sağlayacaktır.

    Hizmet alanları
    • 3d tasarım
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Peyzaj Tasarım ekipleri
    • peyzaj
    • uygulama
    • Eskişehir
    Şirket ödülleri
    • Cezayir El Ouoded Şehri Proje Yarışması 1.'lik ödülü
    • PLAN ÖDÜLLERİ- Yenilikçi ve Tematik Uygulamalar Ödülü
    Adres
    BURSA YOLU 4. KM
    Eskişehir
    Türkiye
    +90-2223130313 armonipeyzaj.com

    Değerlendirmeler

    mineraldolgu mineraldolgu
    Armoni Peyzaj dünyası
    neredeyse 7 yıl önce
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