Cotton Hands bir el emeği projesidir. Eski zamanlardan günümüze gelen el nakışını sevdikleri desen ve karakterlerle yastık, kasnak ve bez çantaya bezeyen Canan ve Nurcan İçöz kardeşler 2013 ocak ayında üretmeye başladılar. Çalışmalarını Uşak - Türkiye'den yürüten Cotton Hands, ürünlerini değişik platformlardan satışa sunmaktadır.
- Hizmetler
- El nakışlı yastık, kasnak, ve bez çanta
- Hizmet alanları
- dekorasyon
- dekoratif yastık
- dekoratif obje
- çanta
- Decorative
- bag
- textile
- Design
- Uşak
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- Adres
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64200 Uşak
Türkiye
www.facebook.com/CottonHandsPage