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Cotton Hands
Sanatçı & Zanaatkârlar Uşak
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Projeler

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    • El nakışlı yastık - Makro serisi // Hand embroiedered pillow - Macro series, Cotton Hands Cotton Hands Akdeniz Oturma Odası
    El nakışlı yastık - Makro serisi // Hand embroiedered pillow - Macro series, Cotton Hands Cotton Hands İskandinav Oturma Odası
    El nakışlı yastık - Makro serisi // Hand embroiedered pillow - Macro series, Cotton Hands Cotton Hands Akdeniz Oturma Odası
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    El nakışlı yastık - Makro serisi // Hand embroiedered pillow - Macro series

    Cotton Hands bir el emeği projesidir.  Eski zamanlardan  günümüze gelen el nakışını sevdikleri desen ve karakterlerle yastık, kasnak ve bez çantaya bezeyen Canan ve Nurcan İçöz kardeşler 2013 ocak ayında üretmeye başladılar. Çalışmalarını Uşak - Türkiye'den yürüten Cotton Hands, ürünlerini değişik platformlardan satışa sunmaktadır.

    Hizmetler
    El nakışlı yastık, kasnak, ve bez çanta
    Hizmet alanları
    • dekorasyon
    • dekoratif yastık
    • dekoratif obje
    • çanta
    • Decorative
    • bag
    • textile
    • Design
    • Uşak
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    64200 Uşak
    Türkiye
    www.facebook.com/CottonHandsPage
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