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Ünal Peyzaj Ltd.Şti.
Bahçe Ürünleri İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Peyzaj Uygulamaları, Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Modern Bahçe
    Peyzaj Uygulamaları
    Futbol Sahaları Yapımı, Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Endüstriyel Bahçe
    Futbol Sahaları Yapımı
    Çim Tohumları Üretimi, Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Endüstriyel Bahçe
    Çim Tohumları Üretimi, Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Endüstriyel Bahçe
    Çim Tohumları Üretimi
    Hazır Rulo Çim Üretimi, Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Modern Bahçe
    Hazır Rulo Çim Üretimi
    Golf Sahaları Yapımı, Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Ünal Peyzaj Ltd.Şti. Modern Bahçe
    Golf Sahaları Yapımı

    Şirketimiz 1970 yılından beri Türkiye'de çayır mera ve çim tohumları konusunda faaliyet göstermektedir.Tohumculuğun yanında peyzaj alanında da faaliyetini devam ettirmekte olup,futbol sahaları,golf sahaları yapımı ,otomatik sulama sistemleri uygulamaları,yapay mera tesisi yapımı,hazır rulo çim üretimi alanlarında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

    Hizmetler
    Peyzaj projeleri hazırlanması ve komple peyzaj uygulamaları(yapısal ve bitkisel peyzaj)-Rulo çim üretimi-
    Hizmet alanları
    Turkey
    Adres
    Altıntepe Mah.Eminalipaşa Cad.No:6/7 Maltepe
    34840 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164892158 www.unalpeyzaj.com.tr
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