Ünal Peyzaj Ltd.Şti.

Şirketimiz 1970 yılından beri Türkiye'de çayır mera ve çim tohumları konusunda faaliyet göstermektedir.Tohumculuğun yanında peyzaj alanında da faaliyetini devam ettirmekte olup,futbol sahaları,golf sahaları yapımı ,otomatik sulama sistemleri uygulamaları,yapay mera tesisi yapımı,hazır rulo çim üretimi alanlarında faaliyetlerini devam ettirmektedir.
- Hizmetler
- Peyzaj projeleri hazırlanması ve komple peyzaj uygulamaları(yapısal ve bitkisel peyzaj)-Rulo çim üretimi-
- Hizmet alanları
- Turkey
- Adres
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Altıntepe Mah.Eminalipaşa Cad.No:6/7 Maltepe
34840 İstanbul
Türkiye
+90-2164892158 www.unalpeyzaj.com.tr