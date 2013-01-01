Natural Light Design Studio, İstanbul bazlı bir butik tasarım stüdyosudur.

NLDS'da düşünürken ve uygularken ki amacımız, tasarım ve yetebilirlik kriterlerini öne çıkarmak, bir adım daha öteye taşımak, fakat tasarımcının, tasarımın önüne geçmesine mani olarak, tasarımcıdan çok yapılan tasarımın işler, estetik ve fonksiyonel olması, özgün bir dil olarak ortaya çıkarak son kullanıcının isteklerine tam olarak cevap vermesi, azını ya da fazlasını sunmaması ve kendi kendine yetebilmesidir.