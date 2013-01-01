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NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
3D Görselleştirme Istanbul
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Projeler

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    • House In Guatemala, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Modern Oturma Odası
    House In Guatemala, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Modern Çalışma Odası
    House In Guatemala, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Modern Çalışma Odası
    +18
    House In Guatemala
    Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Oturma Odası
    Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Mutfak
    Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Oturma Odası
    +9
    Authentic Lofts

    Natural Light Design Studio, İstanbul bazlı bir butik tasarım stüdyosudur.

    NLDS'da düşünürken ve uygularken ki amacımız, tasarım ve yetebilirlik kriterlerini öne çıkarmak, bir adım daha öteye taşımak, fakat tasarımcının, tasarımın önüne geçmesine mani olarak, tasarımcıdan çok yapılan tasarımın işler, estetik ve fonksiyonel olması, özgün bir dil olarak ortaya çıkarak son kullanıcının isteklerine tam olarak cevap vermesi, azını ya da fazlasını sunmaması ve kendi kendine yetebilmesidir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    Letter of Recommendation – Authentic Lofts (2013)
    Adres
    Baglarbasi, Tolga St. 55 / 6
    34844 Istanbul
    Türkiye
    www.nlds.co
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